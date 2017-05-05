Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:35, 06 Mayıs 2017 Cumartesi
Güncel
Güncelleme: 02:15, 06 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Osmanlı kaftanları Roma’da tanıtıldı
Osmanlı kaftanları Roma’da tanıtıldı

Osmanlı kaftanları, İtalya’nın başkenti Roma’da tanıtıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi tarafından Ünye Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) iş birliğiyle düzenlenen “Kaftanların Dili” adlı sergi, enstitünün Roma'daki yerleşkesinde açıldı.

Sergide, Ünye ÇATOM Başkanı Selma Hasdemir’in yönetiminde Ünyeli kadınların orijinal kumaşların birebir aynısını dokuyup, çeşitli tarihi dönemlerde kullanılmış kaftan desenleri ve işlemelerini örnek alarak ortaya koydukları minyatür kaftanlar yer alıyor.

Serginin açılışına ve kaftanların tarihine ilişkin bilgilerin verildiği konferansa da Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Mehmet Paçacı, AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşçı, eski AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ve çok sayıda İtalyan yetkili katıldı.

Açılışta konuşan Ünye ÇATOM Başkanı Selma Hasdemir, "Bir imparatorluğun dünya kültür mirasına kazandırdığı kaftanlar, bir giysi olmanın dışında renkleri ve desenleriyle bir ifade biçimidir aynı zamanda. Bizler de Ünye ÇATOM’da kadınlarımızla atölyelerimizde bu kaftanlarımızı tablolara aktardık ve Roma’da sizlerin beğenisine sunuyoruz." dedi.



İlgili Konular Kaftanların Dili Roma Osmanlı kaftanları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Assos UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde
Assos UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Assos Ören Yeri, "UNESCO Dünya Mirası" geçici listesine kabul edildi
Osmanlı kaftanları Roma da tanıtıldı
Osmanlı kaftanları Roma’da tanıtıldı

Osmanlı kaftanları, İtalya’nın başkenti Roma’da tanıtıldı
İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu 25 gözaltı
İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
S amp P Türkiye'nin notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin notunu teyit etti

Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi
BBP Genel Başkanı Destici'den Barzani'ye tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Barzani'ye tepki

BBP Genel Başkanı Destici, Irak'ın kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yüzüyorlar. Birtakım kendilerine göre rüyalar görüyorlar. Bu rüyalarının gün geldiğinde nasıl kabusa çevrileceğini görürler." dedi.
Türkiye ile Moldova arasında 4 alanda anlaşma
Türkiye ile Moldova arasında 4 alanda anlaşma

Türkiye ile Moldova arasında imzalanan ortak bildirinin yanında, sosyal güvenlik, ekonomi, haber ile radyo ve televizyon alanında anlaşmalar imzalandı
Mehmet Dişli hakkında ikinci kez tutuklama kararı
Mehmet Dişli hakkında ikinci kez tutuklama kararı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen Mehmet Dişli hakkında, Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin açılan davada da tutuklama kararı verildi
Siirt'te PKK operasyonu 20 gözaltı
Siirt'te PKK operasyonu: 20 gözaltı

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı
HSYK 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
HSYK, 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

HSYK, FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar
Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Erdoğan'dan Arnavutluk'un yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik
Erdoğan'dan Arnavutluk'un yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik

Erdoğan, Arnavutluk'ta cumhurbaşkanı seçilen Meta'ya tebrik mesajı göndererek Türkiye'yi ziyarete davet etti
Suriye sınırında askeri hareketlilik
Suriye sınırında askeri hareketlilik

Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattına askeri zırhlı araçlar yerleştirildi
Topbaş'tan tahliye olan damadıyla ilgili açıklama
Topbaş'tan tahliye olan damadıyla ilgili açıklama

iBB Başkanı Topbaş, FETÖ soruşturmasında tutuklu olan damadı Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin, "Şu anda yargının hala devam etmekte olan konusu ve konularıyla ilgili konuşmayı ve değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bu, yargıya olan saygımızdır" dedi.
Mısır basınında Türkiye-Filistin hakkında asılsız iddia
Mısır basınında Türkiye-Filistin hakkında asılsız iddia

Mısır basınında, Türkiye'nin UNESCO Yönetim Kurulunda İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısına destek vermediğine ilişkin asılsız bir haber yayınladı
Abdullah Gül Baykal'ın açıklamalarını ciddiye almadım
Abdullah Gül: Baykal'ın açıklamalarını ciddiye almadım

11. Cumhurbaşkanı Gül, CHP Milletvekili Baykal'ın açıklamalarıyla ilgili ''Geçen günlerde bir siyasetçinin kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada, beni de söz konusu etti. Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri'' dedi
Wikipedia'nın itirazına mahkemeden ret
Wikipedia'nın itirazına mahkemeden ret

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Wikipedia'ya erişimin engellenmesi kararına yapılan itirazı reddetti

Haberler

Roma'nın kuruluşunun 2770'inci yıl dönümü
Roma'nın kuruluşunun 2770'inci yıl dönümü

Taksicilerin 'Uber' protestosu Roma'yı felç etti | FOTO
Taksicilerin 'Uber' protestosu Roma'yı felç etti FOTO

Osmanlı'dan kalan belde: Peçin
Osmanlı'dan kalan belde Peçin

İtalyan Bakan: IŞİD'in ilk hedefi Roma
İtalyan Bakan IŞİD'in ilk hedefi Roma






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 