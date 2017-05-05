Osmanlı kaftanları Roma’da tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi tarafından Ünye Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) iş birliğiyle düzenlenen “Kaftanların Dili” adlı sergi, enstitünün Roma'daki yerleşkesinde açıldı.
Sergide, Ünye ÇATOM Başkanı Selma Hasdemir’in yönetiminde Ünyeli kadınların orijinal kumaşların birebir aynısını dokuyup, çeşitli tarihi dönemlerde kullanılmış kaftan desenleri ve işlemelerini örnek alarak ortaya koydukları minyatür kaftanlar yer alıyor.
Serginin açılışına ve kaftanların tarihine ilişkin bilgilerin verildiği konferansa da Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Mehmet Paçacı, AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşçı, eski AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ve çok sayıda İtalyan yetkili katıldı.
Açılışta konuşan Ünye ÇATOM Başkanı Selma Hasdemir, "Bir imparatorluğun dünya kültür mirasına kazandırdığı kaftanlar, bir giysi olmanın dışında renkleri ve desenleriyle bir ifade biçimidir aynı zamanda. Bizler de Ünye ÇATOM’da kadınlarımızla atölyelerimizde bu kaftanlarımızı tablolara aktardık ve Roma’da sizlerin beğenisine sunuyoruz." dedi.
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