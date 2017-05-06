GÃ¼ncelleme: 01:05, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

BelÃ§ika'da Ä°slami usullere gÃ¶re kesim yasaklanÄ±yor



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BelÃ§ika'da Valonya bÃ¶lgesi parlamentosunun Ã‡evre Komisyonu'nda kabul edilen "helal kesim" yasaÄŸÄ±nÄ±n, gerel kurulda onaylanmasÄ± halinde 1 EylÃ¼l 2019'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi planlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BelÃ§ika'da FransÄ±zca konuÅŸanlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±Â ValonyaÂ bÃ¶lgesi parlamentosunun Ã‡evre Komisyonu'nda,Â Ä°slami usullere gÃ¶re hayvan kesiminin yasaklanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± kabul edildi. Valonya Parlamentosundaki Ã‡evre Komisyonu'nda oy birliÄŸiyle alÄ±nan kararda, koyun ve sÄ±ÄŸÄ±rlarÄ±n ÅŸoklanmadan kesilmesinin yasaklanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. TasarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in parlamentonun genel kurulunda onaylanmasÄ± gerekiyor. 1 EylÃ¼l 2019'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi planlanan tasarÄ±, Ã‡evre Komisyonu'ndaki birÃ§ok parti temsilcisi tarafÄ±ndan desteklendi. TasarÄ±yÄ± destekleyen siyasiler, "Bu karar geÃ§ici bir heves ya da kapris deÄŸil. HayvanlarÄ±n kesilme anÄ±nda acÄ± Ã§ekmesini engellemek istiyoruz. Bu kararÄ± hayvanlara deÄŸer verdiÄŸimiz iÃ§in aldÄ±k." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. KararÄ±n 2019'a kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmemesinin baÅŸlÄ±ca nedeni, halihazÄ±rda bÃ¶lgedeki mezbahalarda hayvan ÅŸoklama yÃ¶nteminin uygulanmasÄ± iÃ§in gerekli altyapÄ±nÄ±n olmamasÄ± olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Valonya hÃ¼kÃ¼metinin altyapÄ± geliÅŸtirme konusunda maddi destek saÄŸlayacaÄŸÄ± bildirildi. BelÃ§ika'da geÃ§en ay da Flaman Parlamentosu, hayvanlarÄ±n ÅŸoklanmadan kesilmesini kÄ±sÄ±tlayan Ã¶nlemler alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. MÃœSLÃœMANLAR VE MUSEVÄ°LER TEPKÄ°LÄ° BelÃ§ika'daki parlamentolarÄ±n Ä°slami usullere gÃ¶re hayvan kesimini yasaklama giriÅŸimleri, Ã¼lkede sadece MÃ¼slÃ¼man kesimin deÄŸil, aynÄ± zamanda Musevi toplumunun da tepkisini Ã§ekiyor. Musevilerin dini inanÃ§larÄ±na gÃ¶re hayvan kesimi ve bazÄ± gÄ±dalarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren ve "koÅŸer" olarak adlandÄ±rÄ±lan adetleriyle "helal kesim" Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in birÃ§ok Musevi, "helal kesilmiÅŸ" eti tercih ediyor. MÃ¼slÃ¼manlar ve Museviler, BelÃ§ika'da nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 6'sÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.

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