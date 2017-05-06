10:03, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan eski hakim yakalandÄ±





FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "Hava kuvvetleri imamÄ±" firari Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan, meslekten ihraÃ§ edilen eski hakim Ã‡etin SÃ¶nmez, MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esinde yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "Hava kuvvetleri imamÄ±" firariÂ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan, meslekten ihraÃ§ edilen eski hakimÂ Ã‡etin SÃ¶nmez, MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esinde yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunun (HSYK), FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ ihraÃ§ listesinde bulunan, firari Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan SÃ¶nmez'in MuÄŸla'ya geldiÄŸi bilgisi Ã¼zerine, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TEM ve Ä°stihbarat ÅŸube ile Ortaca Ä°lÃ§e Emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan operasyon dÃ¼zenlendi. Takibe alÄ±nan SÃ¶nmez'in kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil, Ortaca ilÃ§esinde yol kontrol ekiplerince durduruldu. AraÃ§ta bulunan SÃ¶nmez, ekipler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SÃ¶nmez'in emniyetteki ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara'ya gÃ¶nderileceÄŸi belirtildi. Ã–te yandan, eski hakim SÃ¶nmez'in Ankara'daki evine operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi ancak burada bulunamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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