Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan eski hakim yakalandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "Hava kuvvetleri imamÄ±" firariÂ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan, meslekten ihraÃ§ edilen eski hakimÂ Ã‡etin SÃ¶nmez, MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esinde yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunun (HSYK), FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼nkÃ¼ ihraÃ§ listesinde bulunan, firari Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan SÃ¶nmez'in MuÄŸla'ya geldiÄŸi bilgisi Ã¼zerine, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TEM ve Ä°stihbarat ÅŸube ile Ortaca Ä°lÃ§e Emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan operasyon dÃ¼zenlendi.
Takibe alÄ±nan SÃ¶nmez'in kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil, Ortaca ilÃ§esinde yol kontrol ekiplerince durduruldu. AraÃ§ta bulunan SÃ¶nmez, ekipler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
SÃ¶nmez'in emniyetteki ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara'ya gÃ¶nderileceÄŸi belirtildi.
Ã–te yandan, eski hakim SÃ¶nmez'in Ankara'daki evine operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi ancak burada bulunamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "Hava kuvvetleri imamÄ±" firari Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan, meslekten ihraÃ§ edilen eski hakim Ã‡etin SÃ¶nmez, MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esinde yakalandÄ±
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