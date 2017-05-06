Trump'Ä±n ikinci Kara Kuvvetleri Sekreter adayÄ± da 'yokum' dedi

ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n ABDÂ Kara KuvvetleriÂ SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi ikinci isim olanÂ Mark Green, medyada Ã§Ä±kan bazÄ± haberlerin "asÄ±lsÄ±z ve haksÄ±z bir ÅŸekilde ÅŸahsÄ±nÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek" adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini bildirdi.
Green, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klamayla kendisi iÃ§in Ã¶nerilen pozisyondan vazgeÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
AÃ§Ä±klamasÄ±nda, Amerikan medyasÄ±nda Ã§Ä±kan bazÄ± haberlerin kendisini yÄ±prattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "bu haberlerin asÄ±lsÄ±z ve haksÄ±z bir ÅŸekilde ÅŸahsÄ±nÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunan Green, "BaÅŸkan Trump'Ä±n beni aday gÃ¶stermiÅŸ olmasÄ± ÅŸahsÄ±m iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir onurdur ancak bakanlÄ±k pozisyonundan adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ± geri Ã§ekmek bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ kaynaÄŸÄ± oldu." ifadesine yer verdi.
Demokratlar ve bazÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, daha Ã¶nce Tennessee senatÃ¶rÃ¼ olduÄŸu dÃ¶nemde eÅŸcinsel haklarÄ±, MÃ¼slÃ¼manlar, Latin Amerika kÃ¶kenliler ve diÄŸer bazÄ± konulardaki "sert" aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Green'in adaylÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Buna karÅŸÄ±n Green ise bazÄ± liberal gruplarÄ±n, sÃ¶zlerini Ã§arpÄ±tarak aleyhinde kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini iddia etti. YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda da aynÄ± ÅŸikayetlerine deÄŸinen Green, Trump yÃ¶netiminin daha rahat Ã§alÄ±ÅŸabilmesi ve karar verebilmesi iÃ§in adaylÄ±ktan geri Ã§ekildiÄŸini vurguladÄ±.
Trump'Ä±n bu pozisyon iÃ§in ilk Ã¶nerdiÄŸi isim olan milyarder iÅŸ adamÄ± Vincent Viola da "finansal baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n medyada tartÄ±ÅŸma konusu yapÄ±lmasÄ±ndan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§e gÃ¶stererek ÅŸubat ayÄ±nda adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurmuÅŸtu.
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ABD Kara Kuvvetleri SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi ikinci isim olan Green, hakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberleri gerekÃ§e gÃ¶stererek adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
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