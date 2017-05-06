Berlin'de Mevlana GÃ¼nleri ve sema gÃ¶sterisi

Almanya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Berlin'deÂ HazretiÂ Mevlana'yÄ± anmak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen "Berlin Mevlana GÃ¼nleri" etkinliÄŸindeÂ sema gÃ¶sterisiÂ yapÄ±ldÄ± ve ressam Ä°smail Acar'Ä±n eserleri izlenime sunuldu.
BeyoÄŸlu Belediyesi, KÃ¼ltÃ¼r Kenti VakfÄ± ve Berlin Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ iÅŸ birliÄŸiyle Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen Berlin Mevlana GÃ¼nleri programÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa BaloÄŸlu, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renindeki konuÅŸmasÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± birliÄŸe, dirliÄŸe, barÄ±ÅŸa, dostluÄŸa ve beraberliÄŸe Ã§aÄŸÄ±ran Hazreti Mevlana'nÄ±n mesajÄ±nÄ±n bugÃ¼n de gÃ¶nÃ¼lden gÃ¶nÃ¼le dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, asÄ±rlardÄ±r yaÅŸayan Ã¶ÄŸÃ¼tlerinin bundan sonra da unutulmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Berlin Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Faruk Akyol ise Mevlana'nÄ±n sadece Anadolu'nun Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bir deÄŸer deÄŸil, dÃ¼nyaya mal olmuÅŸ bÃ¼yÃ¼k bir insan olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Hazreti Mevlana bir barÄ±ÅŸ, sevgi ve dostluk insanÄ± olduÄŸunu belirten Akyol, "Her ÅŸeyden Ã¶nemlisi bir Ä°slam mÃ¼tefekkiri, bir Ä°slam aÅŸÄ±ÄŸÄ±. DolayÄ±sÄ±yla onun barÄ±ÅŸÄ±nÄ±, onun sevgisini, onun dostluÄŸunu Ä°slam'dan ayrÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." dedi.
Akyol, Mevlana'nÄ±n mÃ¼tefekkirliÄŸinin yanÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸair olduÄŸunu dile getirerek, edebiyata da Ã¶nemli bir katkÄ±sÄ± bulunduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Konya TÃ¼rk Tasavvuf MÃ¼ziÄŸi TopluluÄŸu sema gÃ¶sterisi sundu.
Daha sonra "Berlin Mevlana GÃ¼nleri" kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ressam Ä°smail Acar'Ä±n "Rumi" adlÄ± sergisi aÃ§Ä±ldÄ±.
Acar, sergisinde, hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli sembollerinden Mevlana'nÄ±n 42 eserle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yaÄŸlÄ± ve sulu boya, karakalem ve eski katÄ± tekniÄŸiyle yapÄ±lmÄ±ÅŸ eserlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
EtkinliÄŸe TÃ¼rkiye'nin Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali Kemal AydÄ±n ve KÃ¼ltÃ¼r Kenti VakfÄ± YÃ¼rÃ¼tme Kurulu BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent Katkak ile Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rk ve Alman katÄ±ldÄ±.
Kamer BatÄ±oÄŸlu'nun "Semazen" adlÄ± resim sergisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra belgesel film gÃ¶sterimi ve sema gÃ¶sterilerine yer verilecek etkinlik yarÄ±n akÅŸam sona erecek.
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Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de Hazreti Mevlana'yÄ± anmak amacÄ±yla organize edilen etkinlik kapsamÄ±nda sema gÃ¶sterisi icra edildi
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