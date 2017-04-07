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12:02, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi
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10:21, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

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AkÄ±ncÄ±: Bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir
AkÄ±ncÄ±: Bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Takvime, aceleye gerek yok' diyorlar ama 50 yÄ±l geÃ§ti. 1968'te baÅŸladÄ± KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, bir 50 yÄ±l daha bu iÅŸi konuÅŸmak niyetinde deÄŸiliz. O nedenle bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±, BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi BeÅŸiktaÅŸ KampÃ¼sÃ¼'nde dÃ¼zenlenen "Global Liderlik Forumu"nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, KÄ±brÄ±s'ta yaÅŸanan sorunlarÄ± aÅŸmanÄ±n yolunun oturup konuÅŸmak ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek, tek taraflÄ± iÅŸlerden kaÃ§Ä±nmak olduÄŸunu vurgulayarak, bu konuda Rum liderini de uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi'nde geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen forumda da 2016'nÄ±n barÄ±ÅŸ ve Ã§Ã¶zÃ¼m yÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± dilediÄŸini hatÄ±rlatan AkÄ±ncÄ±, "Bu dileÄŸimin nedeni Ã§ok aÃ§Ä±k. 2017 beraberinde riskler getirecekti, nitekim getirdi. Rum tarafÄ±nda baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri var. Bu seÃ§imlerin havasÄ± Ã§ok erken esmeye baÅŸladÄ±. Rum meclisi, Enosis'in 67 yÄ±l sonra okullarda kutlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir karar aldÄ±. Bu nedenle mÃ¼zakereler iki ay boyunca duraksama yaÅŸadÄ±. 2016 sonu hedefinin gerÃ§ek olabilmesi iÃ§in biz Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yaptÄ±k.Â KÄ±brÄ±sÂ TÃ¼rk tarafÄ± ve TÃ¼rkiye olarak iyi niyetle Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yaptÄ±k. Toprak ve harita konusunda da Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yaptÄ±k. Rum tarafÄ±nÄ±n bunlara karÅŸÄ±lÄ±k vermesi gerekiyordu. EÅŸitlik hakkÄ±mÄ±zÄ± teslim ederek bunlarÄ± yapmalarÄ± gerekiyordu. Bu adÄ±mlarÄ± atma cesaretini gÃ¶steremediler." diye konuÅŸtu.

"ACELEYE GEREK YOK DÄ°YORLAR AMA 50 YIL GEÃ‡TÄ°"

AkÄ±ncÄ±, 2017'de Ã§Ã¶zÃ¼mle ilgili zorluklarÄ±n azalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha da artÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"SonuÃ§ almak istiyorsak KÄ±brÄ±s'ta bize gerekli olan; zamandan Ã§ok irade, kararlÄ±lÄ±k, makuliyet ve gerÃ§ekÃ§iliktir. BugÃ¼ne kadar sonuÃ§ alamayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n nedeni, bunlarÄ±n Rum tarafÄ±nda eksik olmasÄ±dÄ±r. Bizim 54 yÄ±ldÄ±r gasbedilen bir hakkÄ±mÄ±z var. KÄ±brÄ±s'Ä±n yÃ¶netiminde bizim eÅŸit ortaklÄ±k hakkÄ±mÄ±z var. Åžimdi yeni bir devlet kurgusu iÃ§erisinde siyasi eÅŸitlik bizim olmazsa olmazÄ±mÄ±zdÄ±r. BÃ¶yle bir Ã§Ã¶zÃ¼m elde edilmeden bunu imzalayÄ±p referanduma sunmayacaÄŸÄ±mÄ± hem kendi halkÄ±m biliyor hem Rum yÃ¶netimi biliyor hem de BM biliyor. Bu siyasi eÅŸitlik bizim iÃ§in son derece Ã¶nemliydi. Bu siyasi eÅŸitliÄŸin bir diÄŸer Ã¶nemli unsuru kararlarÄ±n nasÄ±l alÄ±nacaÄŸÄ±na iliÅŸkindir. Kararlar alÄ±rken bu kararlarÄ±n oluÅŸum sÃ¼recine her iki tarafÄ±n da etkin olarak katÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶neminin altÄ±nÄ± Ã§iziyoruz. 'Takvime, aceleye gerek yok' diyorlar ama 50 yÄ±l geÃ§ti. 1968'te baÅŸladÄ± KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, bir 50 yÄ±l daha bu iÅŸi konuÅŸmak niyetinde deÄŸiliz. O nedenle bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir. Muhtemelen federal Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da son denemesidir. ArtÄ±k bu iÅŸe bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunsun diye ben BM'nin rolÃ¼nÃ¼n biraz daha kÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ve bunu kendileriyle paylaÅŸtÄ±m. Yani hakemlik Ã¶nermiyorum. Ancak taraflarÄ±n pozisyonlarÄ± arasÄ±nda kÃ¶prÃ¼ kurucu, yardÄ±mcÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸler geliÅŸtirebilirler. Biz bunu sÃ¶ylediÄŸimizde Rum tarafÄ± bu konuda da yan Ã§iziyor."

"RUM Â YÃ–NETÄ°MÄ°NDE BÄ°R ZÄ°HNÄ°YET DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ°NE ACÄ°L Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum yÃ¶netiminde bir zihniyet deÄŸiÅŸimine acil ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirterek, birlikte yaÅŸamanÄ±n yollarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Bunun iÃ§in Ã¶nce kafalardaki duvarlarÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen AkÄ±ncÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Fiziki duvarlardan Ã§ok daha Ã¶nemli olan budur. KKTC'nin tanÄ±nma fobisi var Rum tarafÄ±nda ki en bÃ¼yÃ¼k engellerden biri bu. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ haftanÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶ylemek istiyorum. Temmuz ayÄ±nda doÄŸal gaz kazÄ±larÄ± yeni gerginlikleri beraberinde getirecek, zaten ÅŸimdiden baÅŸladÄ±. O gergin atmosfer kendini gÃ¶steriyor. Halbuki DoÄŸu Akdeniz'i bir barÄ±ÅŸ ve istikrar bÃ¶lgesi haline getirebiliriz. KÄ±brÄ±s sorunu zihniyet devrimi ile birlikte Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z olmaktan kurtulabilir, bu mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. HiÃ§bir sorun gibi KÄ±brÄ±s sorunu da Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z deÄŸildir. Yeter ki istek, irade olsun, yeter ki KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼'nÃ¼n de o topraklarda en az onlar kadar hak sahibi olduÄŸunun farkÄ±na varÄ±lsÄ±n. Orada ancak eÅŸitlik iÃ§inde bir arada yaÅŸanabileceÄŸinin idrakine varÄ±lsÄ±n.

Orada Ã§Ã¶zÃ¼mle birlikte herkesin kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi yeni bir dÃ¶nemin baÅŸlayabileceÄŸi, TÃ¼rkiye ile Yunanistan arasÄ±nda yeni bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n geliÅŸebileceÄŸi, TÃ¼rkiye'nin Avrupa ile gerilmekte olan iliÅŸkilerinin yeniden daha olumlu bir raya oturabileceÄŸi, yeni geliÅŸmelerin yaÅŸanabileceÄŸi bir dÃ¶nem baÅŸlayabilir. Bunun temel ÅŸartÄ±, KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin azÄ±nlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin orada kendileriyle eÅŸ deÄŸer olduÄŸunun ve KÄ±brÄ±s'ta ancak 2014 anlaÅŸmasÄ±na da uygun bir Ã§erÃ§evede eÅŸitlik iÃ§inde yeni bir yapÄ±nÄ±n kurulmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸinin ayrÄ±mÄ±na varÄ±labilmesidir."Â 



Ä°lgili Konular Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti KKTC Mustafa AkÄ±ncÄ±
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