10:29, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Taha AkgÃ¼l 5. kez Avrupa ÅŸampiyonu





Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha AkgÃ¼l, finalde AzerbaycanlÄ± Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altÄ±n madalya kazandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda erkekler serbest stil 125 kilodaÂ Taha AkgÃ¼l, altÄ±n madalya kazandÄ±. SÄ±rbistan'Ä±n Novi Sad kentinde dÃ¼zenlenen organizasyonda olimpiyat ÅŸampiyonu milli gÃ¼reÅŸÃ§i, serbest stil 125 kilo finalinde AzerbaycanlÄ± Jamaladdin Magomedov ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Spens Salonu'nda yapÄ±lan gÃ¼nÃ¼n son mÃ¼sabakasÄ±nda henÃ¼z 1,5 dakika dolmadan 6-0 Ã¶ne geÃ§en Taha, AzerbaycanlÄ± rakibini 8-2 maÄŸlup ederekÂ altÄ±n madalyaya uzandÄ±. 5. AVRUPA ÅžAMPÄ°YONLUÄžU Ayak tarak kemiÄŸindeki sakatlÄ±ÄŸa raÄŸmen organizasyona katÄ±lan milli sporcu, kariyerindeki 5. Avrupa ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±.Â Taha AkgÃ¼l, milli takÄ±m antrenÃ¶rÃ¼ Abdullah Ã‡akmar ile mÃ¼sabakanÄ±n ardÄ±ndan minderde TÃ¼rk bayraÄŸÄ±yla ÅŸampiyonluk turu attÄ±. 2016 Rio OlimpiyatlarÄ±'nda TÃ¼rkiye'ye tek altÄ±n madalyayÄ± kazandÄ±ran isim olan Taha, ilk maÃ§Ä±nda UkraynalÄ± Danylo Kartavyi'yi 9-2, Ã§eyrek finalde de GÃ¼rcÃ¼ Geno Petriashvili'yi 14-4 yenmiÅŸti. GÃ¼rcÃ¼ rakibinden geÃ§en yÄ±lÄ±n rÃ¶vanÅŸÄ±nÄ± alan Taha, yarÄ± finalde de Macar Daniel Ligeti'yi 5-0'lÄ±k skorla geÃ§miÅŸti. Taha AkgÃ¼l'Ã¼n birincilik kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bu kiloda, bronz madalyalar ise Petriashvili ve Ermeni Levan Berianidze'ye gitti. 70 KÄ°LODA MADALYALAR SAHÄ°PLERÄ°NÄ° BULDU TÃ¼rk gÃ¼reÅŸÃ§i Yakup GÃ¶r'Ã¼n Ã§eyrek finalde elendiÄŸi erkekler serbest stil 70 kiloda madalyalar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Â Bu kiloda altÄ±n madalyayÄ± Ä°talyan Frank Chamizo Marquez kazanÄ±rken, PolonyalÄ± Magomedmurad Gadzhiev gÃ¼mÃ¼ÅŸte kaldÄ±.Â AzerbaycanlÄ± Ruslan Dibirgadzhiyev ve Rus gÃ¼reÅŸÃ§i Israil Kasumov ise bronz madalya elde etti.Â CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN KUTLADIÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan Taha AkgÃ¼l'Ã¼ kutladÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan, ÅŸampiyonada altÄ±n madalya kazanan sporcu Taha AkgÃ¼l'e tebrik telgrafÄ± gÃ¶nderdi.Â

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