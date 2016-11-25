Suudi Arabistan'da FETÃ– operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–/PDY Suudi Arabistan'da,Â hac ve umreÂ gibi organizasyonlar dÃ¼zenleyerek elde ettikleri maddi geliri Ã¶rgÃ¼te aktardÄ±klarÄ± belirlenenÂ 16 kiÅŸi, Suudi makamlarca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilip TÃ¼rk yetkililere teslim edildi.
Suudi Arabistan'da hac ve umre gibi organizasyonlar dÃ¼zenledikleri, bu etkinliklerden elde ettikleri geliri FETÃ–'ye kaynak olarak aktardÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suudi yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri tespit edilen 16 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±nda Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) etkin rol oynadÄ±.
TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 16 kiÅŸi, kimlik bilgilerinin Suudi muhataplarla paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ÅžÃ¼pheliler, iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda, 16 ÅŸÃ¼pheli uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye getirildi.
FETÃ– Ã¼yesi olduklarÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rkiye'de de haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ÅŸÃ¼pheliler, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyareti kapsamÄ±nda TÄ°KA'nÄ±n baÅŸkent KiÅŸinev ve GÃ¶koÄŸuz Yeri'nde hayata geÃ§irdiÄŸi projelerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak. TÄ°KA'nÄ±n geÃ§en yÄ±lki selde evleri yÄ±kÄ±lan 15 aile iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± konutlarÄ±n tapularÄ± teslim edilecek
FETÃ–/PDY'nin Suudi Arabistan yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda, hac ve umre gibi organizasyonlar dÃ¼zenleyerek maddi gelirini Ã¶rgÃ¼te aktardÄ±klarÄ± belirlenen 16 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek TÃ¼rk yetkililere teslim edildi
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