GÃ¼ncelleme: 11:30, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Suudi Arabistan'da FETÃ– operasyonu: 16 gÃ¶zaltÄ±





FETÃ–/PDY'nin Suudi Arabistan yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda, hac ve umre gibi organizasyonlar dÃ¼zenleyerek maddi gelirini Ã¶rgÃ¼te aktardÄ±klarÄ± belirlenen 16 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek TÃ¼rk yetkililere teslim edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY Suudi Arabistan'da,Â hac ve umreÂ gibi organizasyonlar dÃ¼zenleyerek elde ettikleri maddi geliri Ã¶rgÃ¼te aktardÄ±klarÄ± belirlenenÂ 16 kiÅŸi, Suudi makamlarca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilip TÃ¼rk yetkililere teslim edildi. Suudi Arabistan'da hac ve umre gibi organizasyonlar dÃ¼zenledikleri, bu etkinliklerden elde ettikleri geliri FETÃ–'ye kaynak olarak aktardÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suudi yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri tespit edilen 16 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±nda Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) etkin rol oynadÄ±. TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 16 kiÅŸi, kimlik bilgilerinin Suudi muhataplarla paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda, 16 ÅŸÃ¼pheli uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye getirildi. FETÃ– Ã¼yesi olduklarÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rkiye'de de haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ÅŸÃ¼pheliler, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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