BozdaÄŸ, GÃ¼len'in iadesi iÃ§in ABD'ye gidiyor

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 15-17 MayÄ±s'taki ziyareti Ã¶ncesinde FETÃ– elebaÅŸÄ±Â Fetullah GÃ¼len'in iadesi ve geÃ§ici tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
BozdaÄŸ, yarÄ±n ABD'ye hareket ederek, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Washington'da ABD'nin yeni Adalet BakanÄ± Sessions ile bir araya gelecek.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesine dair ABD'ye gÃ¶nderilen 4 ayrÄ± iade dosyasÄ± hakkÄ±nda bilgiler verecek Bakan BozdaÄŸ, sÃ¶z konusu dosyalara iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda detaylarÄ± da aktaracak.
Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n, terÃ¶rist baÅŸÄ± GÃ¼len'in emir ve komutasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine iliÅŸkin bilgi ve belgeleri ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile paylaÅŸacak BozdaÄŸ, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ konusunda 10 EylÃ¼l 2016'da ABD'ye gÃ¶nderilen Fetullah GÃ¼len'in geÃ§ici tutuklanmasÄ± talebini de gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yacak.
BozdaÄŸ, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Ã§ok sayÄ±da soruÅŸturma ile aÃ§Ä±lan davalarda elde edilen delillerin ve ifadelerin GÃ¼len'in iadesi iÃ§in yeterli olduÄŸuna dikkat Ã§ekerken, darbenin ardÄ±nda GÃ¼len'in olduÄŸuna iliÅŸkin yeni delilleri de ABD Adalet BakanÄ± Sessions ile paylaÅŸacak.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, BozdaÄŸ'Ä±n TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki suÃ§lularÄ±n iadesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± hatÄ±rlatarak, terÃ¶rist baÅŸÄ± GÃ¼len'in geÃ§ici tutuklanmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu vurgulayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen geÃ§ici tutuklama ve iade dosyalarÄ±n gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemelere gÃ¶nderilmesini de gÃ¼ndeme getirecek.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyareti kapsamÄ±nda TÄ°KA'nÄ±n baÅŸkent KiÅŸinev ve GÃ¶koÄŸuz Yeri'nde hayata geÃ§irdiÄŸi projelerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak. TÄ°KA'nÄ±n geÃ§en yÄ±lki selde evleri yÄ±kÄ±lan 15 aile iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± konutlarÄ±n tapularÄ± teslim edilecek
FETÃ–/PDY'nin Suudi Arabistan yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda, hac ve umre gibi organizasyonlar dÃ¼zenleyerek maddi gelirini Ã¶rgÃ¼te aktardÄ±klarÄ± belirlenen 16 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek TÃ¼rk yetkililere teslim edildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, 8 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile Washington'da, GÃ¼len'in iadesine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak
Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha AkgÃ¼l, finalde AzerbaycanlÄ± Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altÄ±n madalya kazandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "Hava kuvvetleri imamÄ±" firari Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan, meslekten ihraÃ§ edilen eski hakim Ã‡etin SÃ¶nmez, MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esinde yakalandÄ±
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenecek Kocaeli Kitap FuarÄ±, 13-21 MayÄ±s tarihlerinde kitapseverlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esine baÄŸlÄ± Behramkale kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki Assos Ã–ren Yeri, "UNESCO DÃ¼nya MirasÄ±" geÃ§ici listesine kabul edildi
OsmanlÄ± kaftanlarÄ±, Ä°talyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™da tanÄ±tÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, Ã¼lkenin not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "negatif" olduÄŸunu bildirdi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, Irak'Ä±n kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yÃ¼zÃ¼yorlar. BirtakÄ±m kendilerine gÃ¶re rÃ¼yalar gÃ¶rÃ¼yorlar. Bu rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gÃ¼n geldiÄŸinde nasÄ±l kabusa Ã§evrileceÄŸini gÃ¶rÃ¼rler." dedi.
TÃ¼rkiye ile Moldova arasÄ±nda imzalanan ortak bildirinin yanÄ±nda, sosyal gÃ¼venlik, ekonomi, haber ile radyo ve televizyon alanÄ±nda anlaÅŸmalar imzalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TSK'dan ihraÃ§ edilen Mehmet DiÅŸli hakkÄ±nda, AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada da tutuklama kararÄ± verildi
Siirt'in Eruh ve Pervari ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HSYK, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 107 hakim ve savcÄ±yÄ± meslekten ihraÃ§ etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nda tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.