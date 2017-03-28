11:09, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

BozdaÄŸ, GÃ¼len'in iadesi iÃ§in ABD'ye gidiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 15-17 MayÄ±s'taki ziyareti Ã¶ncesinde FETÃ– elebaÅŸÄ±Â Fetullah GÃ¼len'in iadesi ve geÃ§ici tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

BozdaÄŸ, yarÄ±n ABD'ye hareket ederek, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Washington'da ABD'nin yeni Adalet BakanÄ± Sessions ile bir araya gelecek.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesine dair ABD'ye gÃ¶nderilen 4 ayrÄ± iade dosyasÄ± hakkÄ±nda bilgiler verecek Bakan BozdaÄŸ, sÃ¶z konusu dosyalara iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda detaylarÄ± da aktaracak.

YENÄ° DELÄ°LLER SUNULACAK

Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n, terÃ¶rist baÅŸÄ± GÃ¼len'in emir ve komutasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine iliÅŸkin bilgi ve belgeleri ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile paylaÅŸacak BozdaÄŸ, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ konusunda 10 EylÃ¼l 2016'da ABD'ye gÃ¶nderilen Fetullah GÃ¼len'in geÃ§ici tutuklanmasÄ± talebini de gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yacak.

BozdaÄŸ, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Ã§ok sayÄ±da soruÅŸturma ile aÃ§Ä±lan davalarda elde edilen delillerin ve ifadelerin GÃ¼len'in iadesi iÃ§in yeterli olduÄŸuna dikkat Ã§ekerken, darbenin ardÄ±nda GÃ¼len'in olduÄŸuna iliÅŸkin yeni delilleri de ABD Adalet BakanÄ± Sessions ile paylaÅŸacak.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, BozdaÄŸ'Ä±n TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki suÃ§lularÄ±n iadesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± hatÄ±rlatarak, terÃ¶rist baÅŸÄ± GÃ¼len'in geÃ§ici tutuklanmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu vurgulayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen geÃ§ici tutuklama ve iade dosyalarÄ±n gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in mahkemelere gÃ¶nderilmesini de gÃ¼ndeme getirecek.