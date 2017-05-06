GÃ¼ncelleme: 11:45, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m TÄ°KA'nÄ±n Moldova'daki projelerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber M4erkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Moldova'ya dÃ¼zenlediÄŸi resmi ziyaret kapsamÄ±ndaÂ TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ (TÄ°KA) hayata geÃ§irilen projelerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± da yapacak.

TÄ°KA'dan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â TÄ°KA BaÅŸkanÄ± Serdar Ã‡am'Ä±n da eÅŸlik ettiÄŸi ziyaret kapsamÄ±nda bugÃ¼n baÅŸkentÂ KiÅŸinevÂ veÂ Gagavuzya Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde tadilatÄ± yapÄ±larak modern hale getirilen saÄŸlÄ±k merkezi ile SÃ¼leyman Demirel KreÅŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak, geÃ§en yÄ±lki selde evleri yÄ±kÄ±lan aileler iÃ§in inÅŸa edilen konutlarÄ±n tapu teslim tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

TÄ°KA tarafÄ±ndan KiÅŸinev'de tadilatÄ± yapÄ±larak donanÄ±mÄ± saÄŸlanan Ana Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Koruma ve Bilimsel AraÅŸtÄ±rmalar EnstitÃ¼sÃ¼ Rehabilitasyon Merkezi, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Moldova BaÅŸbakanÄ± Pavel Filip ve Ã¼st dÃ¼zey davetlilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla hizmete aÃ§Ä±lacak.

1985'de hizmete giren ve bugÃ¼ne kadar tadilattan geÃ§irilmeyen merkez, TÄ°KA'nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla modern standartlara kavuÅŸtu. SaÄŸlÄ±k merkezinde yÄ±lda 15 bin Ã§ocuÄŸun tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin ediliyor. Ãœlke genelindeki hastanelerin elveriÅŸsiz fiziki yapÄ±larÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda TÄ°KA'nÄ±n hizmetinin saÄŸlÄ±k alanÄ±nda Ã¼lkede Ã¶nemli bir eksikliÄŸi gidermesi bekleniyor.

SELZEDELER Ä°Ã‡Ä°N YAPTIRILAN KONUTLARIN TAPULARI TESLÄ°M EDÄ°LECEK

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyareti sÄ±rasÄ±nda,Â GÃ¶koÄŸuz YeriÂ (Gagavuzya)Â Ã‡adÄ±r LungaÂ kasabasÄ±nda geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± selde evleri yÄ±kÄ±lan 15 aileye TÄ°KA tarafÄ±ndan 100 gÃ¼n gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede yapÄ±lan konutlarÄ±n tapu teslim tÃ¶reni de dÃ¼zenlenecek.

TÃ¶rende ailelere aralÄ±kta teslim edilen evlerin tapularÄ± verilecek ayrÄ±ca TÃ¼rkiye'den getirilen halÄ±lar hediye edilecek. SÃ¶z konusu selde 107 ev ve kamu binasÄ± hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bu arada TÄ°KA, kasabada sel baskÄ±nlarÄ±na yol aÃ§arak can ve mal gÃ¼venliÄŸini tehdit eden Stratan Nehriâ€™nin Ä±slah projesini de yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Ä°nÅŸaatÄ± GÃ¶koÄŸuz Yeri YÃ¼rÃ¼tme Komitesinin kaynaklarÄ±yla tamamlanan ve ranza, masa, sandalye, eÄŸitici oyuncaklar gibi kapsamlÄ± donanÄ±mÄ± da TÄ°KA tarafÄ±ndan saÄŸlanan SÃ¼leyman Demirel KreÅŸi de YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyaretinde aÃ§Ä±lacak.

GÃ¶koÄŸuz Yeriâ€™ndeki eÄŸitim kurumlarÄ± arasÄ±nda tek olma Ã¶zelliÄŸine sahip bir eÄŸitim kompleksi bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶stermesi planlanan kreÅŸ, GÃ¶koÄŸuz Yeri Ã–zerk YÃ¶netiminin kuruluÅŸundan bu yana kamu kaynaklarÄ±yla inÅŸa edilen ilk kreÅŸ.

AyrÄ±ca, Komrat bÃ¶lgesinde TÄ°KA tarafÄ±ndan fiziki eksiklikleri giderilerek donanÄ±m desteÄŸi saÄŸlanan Recep Tayyip ErdoÄŸan Huzurevi de ziyaret edilecek.

TÄ°KA'NIN MOLDOVA'DAKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°

KuruluÅŸundan bu yana Moldova'da Ã§eÅŸitli alanlarda faaliyetler yÃ¼rÃ¼ten TÄ°KA'nÄ±n, KiÅŸinev Program Koordinasyon Ofisi 15 Haziran 1994'te aÃ§Ä±ldÄ±. TÄ°KA, Moldova'da baÅŸta su temini ve hijyeni olmak Ã¼zere saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, idari ve sivil altyapÄ±larÄ±n geliÅŸtirilmesi ile tarÄ±msal Ã¼retim sektÃ¶rlerinde yaklaÅŸÄ±k 300 projeyi hayata geÃ§irdi.

GÃ¶koÄŸuz Yeri KÄ±pÃ§ak kasabasÄ±ndaki okul binasÄ±, TÄ°KA tarafÄ±ndan tadilattan geÃ§irilerek kreÅŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KreÅŸ, 10 bin nÃ¼fusa sahip KÄ±pÃ§ak kÃ¶yÃ¼nde fiziki altyapÄ±larÄ±n yetersizliÄŸinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ okula devam edemeyen 100 Ã§ocuÄŸa hizmet verecek.

Yine aynÄ± bÃ¶lgedeki Kongaz kÃ¶yÃ¼nde bulunan SÃ¼leyman Demirel Moldovan-TÃ¼rk Lisesinin fiziki koÅŸullarÄ± iyileÅŸtirildi.

GÃ¶koÄŸuz Yeri VulkaneÅŸti Mustafa Kemal AtatÃ¼rk BÃ¶lge Hastanesi gÃ¶z cerrahisi kliniÄŸine cihaz temin edildi. Kongaz KÃ¶yÃ¼ Belediyesi ile SelÃ§uklu Belediyesi arasÄ±nda KardeÅŸ Kent Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda SelÃ§uklu Belediyesi ile TÄ°KA iÅŸ birliÄŸinde su kuyusu aÃ§Ä±lmasÄ± ve engelli taÅŸÄ±ma aracÄ± temin edilmesi de kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.