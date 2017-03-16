Tillerson, Lavrov ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABDÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Rex TillersonÂ ileÂ RusÂ mevkidaÅŸÄ±Â Sergey Lavrov'un,Â Suriye'dekiÂ Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ± birÂ telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiÂ yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert'a atfedilen yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Tillerson ile Lavrov arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Astana'da varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n konuÅŸulduÄŸu kaydedildi.
Tillerson'Ä±n Lavrov ile en kÄ±sa zamanda Suriye konusunda bir araya gelmek istediÄŸini belirtilen aÃ§Ä±klamada, Suriye'de siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me varÄ±labilmesi iÃ§in ABD ve Rusya'nÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine vurgu yapÄ±ldÄ±.
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Suriye'de "Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸ, ABD de bu mÃ¼zakerelere temsilci gÃ¶ndermiÅŸti.
ABD ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Takvime, aceleye gerek yok' diyorlar ama 50 yÄ±l geÃ§ti. 1968'te baÅŸladÄ± KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, bir 50 yÄ±l daha bu iÅŸi konuÅŸmak niyetinde deÄŸiliz. O nedenle bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir" dedi
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de Hazreti Mevlana'yÄ± anmak amacÄ±yla organize edilen etkinlik kapsamÄ±nda sema gÃ¶sterisi icra edildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ABD Kara Kuvvetleri SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi ikinci isim olan Green, hakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberleri gerekÃ§e gÃ¶stererek adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
BelÃ§ika'da Valonya bÃ¶lgesi parlamentosunun Ã‡evre Komisyonu'nda kabul edilen "helal kesim" yasaÄŸÄ±nÄ±n, gerel kurulda onaylanmasÄ± halinde 1 EylÃ¼l 2019'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi planlanÄ±yor
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼, Cezayir ve Fas'tan iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununu Ã§Ã¶zmelerini istedi
KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisi mÃ¼rettebatÄ±, "mÃ¼nhasÄ±r ekonomik alan ihlali" uyarÄ±sÄ± yapan Rum yetkililere Mehter MarÅŸÄ± dinleterek karÅŸÄ±lÄ±k verdi
Hindistan, GÃ¼ney Asya iÃ§in yeni bir haberleÅŸme uydusunu Sriharikota uzay merkezinden baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlattÄ±.
MayÄ±s ayÄ±nda 371 daÄŸcÄ±, Everest DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸacak
Endonezya'da 200 mahkumun, cuma namazÄ± iÃ§in koÄŸuÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan faydalanarak firar ettiÄŸi bildirildi
Ä°slami DireniÅŸ Hareketi Hamas, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n tehditlerini "vatan dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na" yÃ¶neltmesi gerektiÄŸini belirtti
Fransa'daki Ã¶nde gelen MÃ¼slÃ¼man Ã¶rgÃ¼tleri, Ã¼lkede bu pazar yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci turu oylamasÄ± Ã¶ncesi, Macron'a destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'nin Afganistan'da kullandÄ±ÄŸÄ± MOAB bombasÄ±nÄ±n bÃ¶lgede yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ±n aÃ§Ä±klanandan daha az olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmada Pakistan tarafÄ±ndan 7, Afganistan tarafÄ±ndan 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Pakistan, Ã‡aman sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± geÃ§iÅŸlere kapattÄ±
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, "Timmermans'Ä±n iddialarÄ± Macaristan'Ä± derinden yaralÄ±yor. AB yetkilisinin bÃ¶ylesi bir konuda Ã¼ye Ã¼lkeyi yaralamasÄ± kabul edilemez" dedi
KKTC Turizm ve Ã‡evre BakanÄ± AtaoÄŸlu, "Londra'da yoÄŸun olarak yaÅŸayan 3'Ã¼ncÃ¼ ve 4'Ã¼ncÃ¼ nesil KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri yeniden kendi adalarÄ±na, kendi atalarÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸu topraklara Ã§ekmek iÃ§in bir giriÅŸim baÅŸlattÄ±k" dedi