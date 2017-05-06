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Haftanın dikkat çeken kültürel olayları
Haftanın dikkat çeken kültürel olayları

İstanbul 'gençliği' için festival vakti, Anadolu gençliği için ise 'hayıflanma'... Bir kitabın 40. yılına vefa... Dergi Fuarı kapılarını açtı... Tarihi çeşmelerin vefakar dostu: Sadullah Yıldız...

İstanbul “gençliği” için festival vakti

Bu hafta İstanbul’da üç, Ankara’da bir tane olmak üzere 4 adet adında “genç/gençlik” geçen fuar/festival  düzenleniyor. Yenikapı’da İstanbul Gençlik Festivali, İstanbul TYB’de Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali, Eyüp’te 3. Haliç Genç Edebiyat Günleri, Ankara’da ise Kocatepe Gençlik Fuarı var. Bunlar güzel faaliyetler. Ancak bunların Anadolu’daki yansımalarını neden görmediğimizi merak ediyorum. Bir de her şehirde bir üniversite olduğunu hesaba kattığımızda işin vahameti daha da artıyor. Haberimiz mi olmuyor Anadolu’da yapılan böyle etkinliklerden yoksa Anadolu’da bu tarz etkinlikler hakikaten yapılmıyor mu? Az çok kültür gündeminden haberdar biri olarak yapılmadığı kanaatindeyim.

Bu çıkarıma Anadolu’daki kitap fuarlarının programlarına bakarak da varıyorum. Son yıllarda sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde de kitap fuarları düzenleniyor. Bu fuarlar da sevindiricidir. Ancak bunların, İstanbul’da, İzmir’de yahut Ankara’daki herhangi bir fuardan daha sönük geçmesinin (yayınevlerinin imza günü düzenlemeleri bakımından bunu söylüyorum) pek hoş görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ennihayetinde bu iş bir uçak biletine bakıyor.

Bu bakımdan, bu tür etkinliklere popülist bir hava hâkim olduğu görünüyor. Nitelikten ziyade niceliğin peşinde gidiliyor maalesef. Tekrar gençlik fuarı meselesine dönersek, İstanbul’dakiler genç de Anadolu’dakiler genç değil mi?

Bir kitabın 40. yılına vefa

Cumartesi günü Bursa’da “Bir Vefadır Yaşamak” başlığı ile çok güzel bir etkinlik var. Mustafa Kara’nın Tekkeler ve Zaviyeler kitabının yayınlanışının 40. yılı münasebetiyle özel bir etkinlik düzenlenecek. Ezel Erverdi, M. Safiyüddin Erhan, İsmail Kara gibi isimler konuşma yapacak, H. Kutsi Sezgin konser verecek. Aynı zamanda Mustafa Kara’nın kitaplarından oluşan bir sergi de açılacak. Bir kitap ve âlim adına böyle bir etkinliğin düzenlenmesi sevindiricidir. Umarız tek kalmaz ve mühim kitaplar ve ilim adamları vefadan yoksun bırakılmaz.

Dergi Fuarı kapılarını açtı

Sirkeci’de Dergi Fuarı kapılarını okurlar açtı. 4-9 Mayıs tarihleri arasında Sirkeci Garı’nda yer alacak olan fuarda onlarca etkinlik düzenlenecek. Yerli ve yabancı bir çok derginin standının bulunduğu bu fuarı kaçırmayın derim.

Tarihi çeşmelerin vefakar dostu: Sadullah Yıldız

Dünya Bizim’den bir havadis verelim. Sadullah Yıldız uzun süredir İstanbul’un tarihi yerlerini geziyor ve bilhassa İstanbul’un çeşmelerine dair haberler yayınlıyor. Bu hafta Sadullah Yıldız’ın 50. çeşme yazısı yayınlandı. Bu 50 yazıda İstanbul'u sokak sokak gezip 550'nin üzerinde tarihi çeşmenin halini hatrını sordu, güncel halini fotoğrafladı ve sitemizde bu yazılarıyla ilgililerin ve okurların dikkatine sundu.

Tek başına büyük bir gayretin mahsulü olarak karşımızda duran bu yazılar için kendisini tebrik ediyorum. Birçok kurumun niyetlense dahi beceremeyeceği bir işi tek başına yapıp, tarihi çeşmeleri tespit ederek bunların haberini yazması hakikaten takdire şayandır. İnşallah daha nice yazılarını okuruz kendisinin. Sadullah Yıldız'ın Tarihi Çeşmeler dosyasına buradan erişebilirsiniz.

 

M. Murtaza Özeren

Kaynak: Dünya Bizim



İlgili Konular 8. Uluslararası Dergi Fuarı İstanbul Gençlik Festivali Mustafa Kara Sadullah Yıldız
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Haftanın dikkat çeken kültürel olayları
Haftanın dikkat çeken kültürel olayları

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