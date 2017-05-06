12:16, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Edirne'de Bulgarlar kilise bayramlarÄ±nÄ± kutladÄ±





Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde kilise bayramÄ± kutlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaharÄ±n geliÅŸiyle kutlanan Aziz Georgi GÃ¼nÃ¼'nde (kilise bayramÄ±) Yunanistan ve Bulgaristan'dan metropolitler ve rahiplerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin dÃ¼zenlendi. KÄ±yÄ±k semtindeki Ortodoks kilisesinde gerÃ§ekleÅŸen ayinde, Ä°ncil'den ayetler okundu. Bulgaristan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± DimitÄ±r Zdravkov, ayinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Aziz Georgi'nin Bulgaristan'Ä±n deÄŸer verilen azizleri arasÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi. Edirne'de Ortodoks topluluÄŸunun kendilerine ait dini evinin mevcut olduÄŸunu aktaran Zdravkov, "Kilisenin kapÄ±larÄ±, Bulgar insanÄ±nÄ±n kalbi gibi aÃ§Ä±k ve inanÃ§ uyruk bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n el uzatÄ±lmakta, empati kurulmakta, acÄ± ve mutluluk birlikte paylaÅŸÄ±lmaktadÄ±r." dedi. Aziz Georgi GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ en saf duygular ve inanÃ§la yad ettiklerini aktaran Zdravkov, bugÃ¼nÃ¼n barÄ±ÅŸ ve iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde tarihi, dini, kÃ¼ltÃ¼rel ve geleneklere baÄŸlÄ± kalarak yaÅŸatacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Ayinin ardÄ±ndan ikramda bulunulan kilisedeki kutlamaya, Edirne Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa KarslÄ±oÄŸlu, KÄ±rcaali Valisi NaÃ§o KovaÃ§ev, Bulgaristan'Ä±n Edirne BaÅŸkonsolosu Vasil VÄ±lÃ§ev, Sveti Georgi Ortodoks Bulgar Kilisesi Rahibi AleksandÄ±r Ã‡Ä±kÄ±rÄ±k, Bulgaristan Trakya Dernek BaÅŸkanÄ± Krasimir Premyanov ile Bulgaristan ve Yunanistan'dan davetliler katÄ±ldÄ±.

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