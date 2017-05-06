DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne tek yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± SÄ±nÄ±r KapÄ±larÄ± Ä°daresinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, MÄ±sÄ±r makamlarÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Gazze'ye dÃ¶necekler iÃ§in tek yÃ¶nlÃ¼ olarak aÃ§tÄ±.
ÃœÃ§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan hastalar, Ã¶ÄŸrenciler ve oturum izni bulunan yabancÄ±larÄ±n Gazze Åžeridi'ne geÃ§ebileceÄŸi ifade edildi.
SÄ±nÄ±r KapÄ±larÄ± Ä°daresi, insani durumlar nedeniyle sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan geÃ§mek iÃ§in kayÄ±t yaptÄ±ran yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸinin bulunduÄŸunu belirtiyor.
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 45 gÃ¼ndÃ¼r kapalÄ± olan Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± aÃ§masÄ± iÃ§in geÃ§en ay MÄ±sÄ±r'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.
MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardÄ±ndan kapattÄ±ÄŸÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± zaman zaman kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine aÃ§Ä±yor.
Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lan seÃ§imde Halid MeÅŸal'in yerine Ä°smail Heniyye seÃ§ildi
Suriyeâ€™nin Halep ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±nda, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ailelerini kaybeden Muhittin ve Nada kardeÅŸler kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±na raÄŸmen acÄ±larÄ±nÄ± unutarak hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide, "Akdeniz'de doÄŸalgaz arama konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klara iliÅŸkin olasÄ± dramdan endiÅŸeliyim" dedi
FransÄ±z yetkililer, MÄ±sÄ±r yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n terÃ¶r eylemi nedeniyle dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, "acil durumlar" iÃ§in tek yÃ¶nlÃ¼ olarak Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak
Taliban gÃ¼Ã§leri Kunduz vilayetinde Kale-i Zal ilÃ§esin ele geÃ§irdi
ABD ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Takvime, aceleye gerek yok' diyorlar ama 50 yÄ±l geÃ§ti. 1968'te baÅŸladÄ± KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, bir 50 yÄ±l daha bu iÅŸi konuÅŸmak niyetinde deÄŸiliz. O nedenle bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir" dedi
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de Hazreti Mevlana'yÄ± anmak amacÄ±yla organize edilen etkinlik kapsamÄ±nda sema gÃ¶sterisi icra edildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ABD Kara Kuvvetleri SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi ikinci isim olan Green, hakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberleri gerekÃ§e gÃ¶stererek adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
BelÃ§ika'da Valonya bÃ¶lgesi parlamentosunun Ã‡evre Komisyonu'nda kabul edilen "helal kesim" yasaÄŸÄ±nÄ±n, gerel kurulda onaylanmasÄ± halinde 1 EylÃ¼l 2019'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi planlanÄ±yor
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼, Cezayir ve Fas'tan iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununu Ã§Ã¶zmelerini istedi
KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisi mÃ¼rettebatÄ±, "mÃ¼nhasÄ±r ekonomik alan ihlali" uyarÄ±sÄ± yapan Rum yetkililere Mehter MarÅŸÄ± dinleterek karÅŸÄ±lÄ±k verdi
Hindistan, GÃ¼ney Asya iÃ§in yeni bir haberleÅŸme uydusunu Sriharikota uzay merkezinden baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlattÄ±.
MayÄ±s ayÄ±nda 371 daÄŸcÄ±, Everest DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸacak
Endonezya'da 200 mahkumun, cuma namazÄ± iÃ§in koÄŸuÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan faydalanarak firar ettiÄŸi bildirildi