DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

13:07, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

"Marsâ€™a ilk insan 2030â€™da ayak basacak"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA) Piroteknik Sistemler MÃ¼hendisi SÄ±rrÄ± OÄŸuz, "Marsâ€™a ilk insan 2030â€™da ayak basacak. GidiÅŸ dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolculuÄŸu toplam bir yÄ±l sÃ¼recek." dedi.

NASAâ€™daki tek Ã¼st dÃ¼zey TÃ¼rk mÃ¼hendis olan OÄŸuz, Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi tarafÄ±ndan MalatyalÄ± Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÄ°AD), Malatya Teknopark ile YeÅŸilyurt Belediyesinin desteÄŸiyle dÃ¼zenlenen "ROBOCOT Malatya 2017 Bilim ÅženliÄŸi"nde konuÅŸtu.

OÄŸuz, NASAâ€™nÄ±n uzayÄ±n derinliklerini keÅŸfetmeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, insanlÄ± Mars uÃ§uÅŸunun bunun en Ã¶nemli adÄ±mlarÄ±ndan biri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

2008â€™den itibaren dÃ¶rt yÄ±l boyunca Mars iÃ§in hazÄ±rlanan Orion uzay aracÄ±nÄ±n sistem mÃ¼hendisliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten OÄŸuz, "Orion'un en yakÄ±n gÃ¶revi Mars'a insanlÄ± ilk uÃ§uÅŸu yapmak olacak. Mevcut teknoloji ile Mars'a gidebilirsiniz ama dÃ¶nemezsiniz. 2030'dan Ã¶nce Mars'a insanÄ±n gitmesi imkansÄ±z. Daha doÄŸrusu gidebilir ama dÃ¶nemez. Marsâ€™a ilk insan 2030â€™da ayak basacak. Orion Ã¼Ã§ kiÅŸilik mÃ¼rettebatla Mars'a altÄ± ay sÃ¼recek ilk uÃ§uÅŸunu gerÃ§ekleÅŸtirecek. MÃ¼rettebat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra yine altÄ± aylÄ±k bir yolculukla dÃ¼nyaya dÃ¶necek. GidiÅŸ dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolculuÄŸu toplam bir yÄ±l sÃ¼recek." diye konuÅŸtu.

OÄŸuz, NASAâ€™nÄ±n Ã¼Ã§ Ã¶zel ÅŸirkete uzaya insan ve kargo taÅŸÄ±yacak uzay aracÄ± yapma yetkisi verdiÄŸini, o ÅŸirketlerden Sierra Nevada'nÄ±n sahibinin ise TÃ¼rk bir Ã§ift olduÄŸunu ifade etti.

Sierra Nevada ÅŸirketine ait Dream Chaser adlÄ± uzay aracÄ±nÄ±n ÅŸimdilik sadece kargo taÅŸÄ±ma yetkisinin bulunduÄŸunu bildiren OÄŸuz, ancak birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde insanlÄ± uÃ§uÅŸ izni de alacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

OÄŸuz, â€œYÃ¶neticisi olduÄŸum birim iÅŸte bu uzay araÃ§larÄ±yla ilgili sertifikasyon iÅŸlemlerini yapÄ±yor. Birinin sahibinin TÃ¼rk olmasÄ±yla ayrÄ±ca gururlandÄ±ÄŸÄ±m Ã¶zel ÅŸirketlerin yapacaÄŸÄ± araÃ§larÄ±n en geÃ§ 2020'de hizmete alÄ±nmalarÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi.

"ROKETSAN ROKET YAPACAK KAPASÄ°TEDE"

TÃ¼rkiye'deki uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren SÄ±rrÄ± OÄŸuz, Ã¶zellikle Roketsan'Ä±n Ã§ok ileri dÃ¼zeyde projelerinin bulunduÄŸunu altÄ±nÄ± Ã§izdi.

OÄŸuz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu baÅŸarÄ±yÄ± Roketsan uzmanlarÄ±nÄ±n yazdÄ±klarÄ± makalelerde, verdikleri konferanslarda gÃ¶rÃ¼yoruz. ABD'de uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili makaleleri deÄŸerlendiren benim de iÃ§inde bulunduÄŸum 30 kiÅŸilik bir kurul var. Kurulun benim dÄ±ÅŸÄ±mdaki tek yabancÄ± Ã¼yesi Roketsan Piroteknik Sistemler TasarÄ±m MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Suzan KoÃ§. Bu bile tek baÅŸÄ±na Rokatsan iÃ§in Ã¶nemli bir gurur kaynaÄŸÄ±. Roketsan isterse uzay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in roket yapabilecek kapasiteye sahip. Ancak bunlar stratejik kararlar. TÃ¼rkiye bu alana yatÄ±rÄ±m yapmak istiyor mu. Soru bu."

OÄŸuz konuÅŸmasÄ±nÄ± "Uzayda bir gÃ¼n bir TÃ¼rk kÄ±zÄ±nÄ± da Ã¶zlem dolu gÃ¶zlerle dÃ¼nyaya bakarken gÃ¶rebilmeyi umuyorum. NiÃ§in olmasÄ±n" sÃ¶zleriyle tamamladÄ±.

Â Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. YÄ±lmaz Uygun da dÃ¼nyanÄ±n 4. Sanayi Devriminin eÅŸiÄŸinde olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Bu sÃ¼recin sonucunda da kazanan ve kaybedenlerin olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Uygun, â€œ4. Sanayi Devrimi TÃ¼rkiye, Brezilya, Meksika gibi sÄ±nÄ±rda olan Ã¼lkeler iÃ§in fÄ±rsat olabilir. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olmak istiyorsak, yeni teknolojilere yatÄ±rÄ±m yapmalÄ±yÄ±z. Ä°nternet temelli ÅŸirketler kazananlar tarafÄ±nda olacaklar ve Ã§oÄŸalacaklar." ifadesini kullandÄ±.

"GENÃ‡ MUCÄ°TLERE DESTEK VERÄ°YORUZ"

MÄ°AD BaÅŸkanÄ± Yunus AkdaÅŸ, bÃ¶lgenin en kÃ¶klÃ¼ bilim yuvasÄ± olan Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ROBOCOT Malatya 2017â€™ye destek vermekten bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Etkinlikle genÃ§lere yÃ¶n gÃ¶sterdiklerini ifade eden AkdaÅŸ, "Ä°mkan verildiÄŸinde ve fÄ±rsatlarÄ± iyi deÄŸerlendirdiklerinde genÃ§lerimizin neleri yapabileceÄŸini bu iki bilim insanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶rneÄŸinde olduÄŸu gibi Ã§ok iyi biliyoruz. Ã–zellikle Anadoluâ€™da bu tÃ¼r organizasyonlarÄ± destekleyerek geleceÄŸin yeni bilim insanlarÄ±nÄ±n ve mucitlerin yetiÅŸmesine katkÄ± vermek istiyoruz." diye konuÅŸtu.

ROBOCOT MALATYA 2017

Robotik teknolojilere toplumun her kesiminde ilgi uyandÄ±rmak ve farkÄ±ndalÄ±k yaratmak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸenlik, geleceÄŸin mucitlerinin geliÅŸtirdiÄŸi birbirinden iddialÄ± robotlarÄ±n Ã§ekiÅŸmesine de sahne oldu.

Åženlikte, Ã§ocuk ve genÃ§ler iÃ§in 4 ayrÄ± kategoride dÃ¼zenlenen robot yarÄ±ÅŸmasÄ±na yaklaÅŸÄ±k 250 kiÅŸiden oluÅŸan 50 ekip katÄ±ldÄ±. ROBOCOT Malatya 2017 kapsamÄ±nda ayrÄ±ca yeni giriÅŸimci, yeni fikir ve yenilikÃ§i yazÄ±lÄ±m fikirleri, drone yarÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼zenlendi.