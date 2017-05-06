Egyptair kazasÄ±nda bomba izi bulunamadÄ±

AkÄ±ncÄ±: Bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Takvime, aceleye gerek yok' diyorlar ama 50 yÄ±l geÃ§ti. 1968'te baÅŸladÄ± KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, bir 50 yÄ±l daha bu iÅŸi konuÅŸmak niyetinde deÄŸiliz. O nedenle bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir" dedi