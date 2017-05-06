Egyptair kazasÄ±nda bomba izi bulunamadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GeÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda Akdeniz'e dÃ¼ÅŸen Egyptair yolcu uÃ§aÄŸÄ±nda bomba izi bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
FransÄ±z basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Fransa adli makamlarÄ±nÄ±n, kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden 8 FransÄ±z vatandaÅŸÄ±nÄ±n cesetleri Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede herhangi bir bomba kalÄ±ntÄ±sÄ± bulunamadÄ±.
Egyptair'in A320 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ± 19 MayÄ±s 2016'da, Yunanistan'Ä±n Girit adasÄ± ile MÄ±sÄ±r arasÄ±nda Akdeniz'e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, olayda 15'i FransÄ±z 66 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
MÄ±sÄ±rlÄ± yetkililer, olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cesetlerini ailelerine ocak ayÄ±nda vermiÅŸti.
Fransa'ya gÃ¶nderilen cesetlerden 8'i Ã¼zerindeki incelemeyi 3 adli yetkilinin yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
YapÄ±lan incelemenin sonuÃ§larÄ±, olayÄ±n bir terÃ¶r eylemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸ oldu.
OlayÄ±n sorumluluÄŸunu hiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlenmemiÅŸti.
Kazaya, uÃ§akta meydana gelen bir mekanik problemin yarattÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu tahmin ediliyor.
MÄ±sÄ±rlÄ± yetkililer, henÃ¼z kabin ve uÃ§uÅŸ ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± baÅŸka Ã¼lkelerle paylaÅŸmadÄ±.
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