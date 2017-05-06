13:33, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Akdeniz'deki sondaj geriliminin KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine etkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, DoÄŸu Akdeniz'de doÄŸalgaz aranmasÄ± konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n doÄŸuracaÄŸÄ± olasÄ± kriz ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nde yaklaÅŸan seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n mÃ¼zakere sÃ¼recine gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rmesinden endiÅŸe duyduÄŸunu belirterek, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in zamanÄ±n daraldÄ±ÄŸÄ± ve fÄ±rsat penceresinin kapanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

BM Genel Merkezi'nde AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Eide, KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sekteye uÄŸrayÄ±p iki ay sonra yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi lideri Nikos Anastasiadis'Ä±n bir araya gelerek ilerleme kaydettiklerini sÃ¶yledi.

Ä°ki liderin "4 Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" olarak tanÄ±mlanan, Ã¼lke genelinde dolaÅŸÄ±m, yerleÅŸim gibi konularla KÄ±brÄ±s TÃ¼rk toplumunun kendi evlerinde ve kendi kurucu devletlerinde kalmasÄ±nÄ±n nasÄ±l saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Eide, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ilerlediÄŸini sÃ¶yleyebilirim ama fÄ±rsat penceresinin kapanacaÄŸÄ±nÄ±n hepimiz farkÄ±ndayÄ±z. ZamanÄ±mÄ±z az ve bu deÄŸerli zamanÄ± en etkili ÅŸekilde kullanmamÄ±z gerekiyor." diye konuÅŸtu.

Eide, KÄ±brÄ±s'ta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k, toprak paylaÅŸÄ±mÄ±, gÃ¼venlik ve garanti konularÄ±nda da ilerleme kaydedildiÄŸini, bu sorunlarÄ±n da Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini belirterek, "Her iki liderin de bir anlaÅŸma istediÄŸine inanÄ±yorum. AsÄ±l sorun, her iki taraf da iki ayrÄ± sistemden birleÅŸik bir sisteme geÃ§mek iÃ§in bu son atÄ±lÄ±mÄ± yapmaya hazÄ±r mÄ±, ortak bir federal geleceÄŸe doÄŸru bu son sÄ±Ã§ramayÄ± saÄŸlayacak irade yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ mÃ¼?" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

"TÃœM ADA HALKIDAN YANAYIM"

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias'Ä±n, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazarak kendisini taraf tutmakla suÃ§lamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunan Eide, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ben Ã§Ã¶zÃ¼mden ve tÃ¼m ada halklarÄ±ndan yanayÄ±m. Ä°ÅŸim herkesle Ã§alÄ±ÅŸarak liderlere Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak konusunda yardÄ±m etmek ve elimden gelenin en iyisini yapÄ±yorum. Bu gÃ¶revi kabul etmeden Ã¶nce de bu tarz suÃ§lamalar yÃ¶neltileceÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±m."

Eide, AkÄ±ncÄ±'nÄ±n "BM, daha fazla yardÄ±mcÄ± olmalÄ±." yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin de "Bunu yapmaktan mutluluk duyarÄ±m. Tabii her iki liderden de bu yetkiyi alÄ±rsam ama liderlerin bana Ã¶nerilerle gelmesi gerek. SayÄ±n AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lÄ±yorum ama bu her iki liderin de istediÄŸi bir ÅŸey olmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nde yapÄ±lacak seÃ§imin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri etkileyeceÄŸinden ve sÃ¼recin seÃ§im kampanyasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde kalma tehlikesinden endiÅŸe duyduÄŸunu ifade eden Eide, Rum kesiminin temmuz ayÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'de doÄŸalgaz aramasÄ± iÃ§in sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlama planlarÄ±na iliÅŸkin de ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Akdeniz'de doÄŸalgaz arama konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klara iliÅŸkin olasÄ± dramdan endiÅŸeliyim. Enerji, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in en iyi argÃ¼manlardan biri. KÄ±brÄ±s birleÅŸir, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunursa, taraflar ortaklaÅŸa doÄŸalgaz arayabilir ve Ä°srail, TÃ¼rkiye ve DoÄŸu Akdeniz'de doÄŸalgaz aÄŸÄ± oluÅŸturulmasÄ±yla ilgilenen herkesle iÅŸ birliÄŸi yapabilir. Aksi takdirde doÄŸalgaz aramalarÄ± da Ã§ok zor olur. FÄ±rsat penceresi kapanÄ±yor derken iÅŸte bu iki durumdan sÃ¶z ediyorum."

Eide, doÄŸalgaz arama konusu "dramatik bir Ã§atÄ±ÅŸmaya" dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden zamanÄ±n iyi kullanÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s sorununa siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Eide, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde yeni bir konferans dÃ¼zenlenip dÃ¼zenlenmeyeceÄŸine iliÅŸkin de "Anastasiadis ve AkÄ±ncÄ±, Cenevre'ye gidilmesi konusunda mutabÄ±k ama gitmeden Ã¶nce Ã¶devlerimizi yapmamÄ±z gerekiyor. Bir sonraki Cenevre KonferansÄ±'nÄ±n yapÄ±cÄ± olmasÄ± ve orada bizi nihai sonuca gÃ¶tÃ¼recek kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ± gerek." ifadelerini kullandÄ±.

AdanÄ±n her iki tarafÄ±nda da birÃ§ok kiÅŸinin KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in bunun son ÅŸans olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini ancak kendisinin bunu en iyi fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirmeyi tercih ettiÄŸine dikkati ceken Eide, "Gelecekte ne olur bilemem ama bu fÄ±rsatÄ± ÅŸimdi deÄŸerlendirmezsek yazÄ±k olur, erteleyerek daha iyi sonuca ulaÅŸamayÄ±z." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.