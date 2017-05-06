DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:08, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi
Avrupa
13:33, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Akdeniz'deki sondaj geriliminin KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine etkisi
Akdeniz'deki sondaj geriliminin KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine etkisi

BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide, "Akdeniz'de doÄŸalgaz arama konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klara iliÅŸkin olasÄ± dramdan endiÅŸeliyim" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, DoÄŸu Akdeniz'de doÄŸalgaz aranmasÄ± konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n doÄŸuracaÄŸÄ± olasÄ± kriz ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nde yaklaÅŸan seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n mÃ¼zakere sÃ¼recine gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rmesinden endiÅŸe duyduÄŸunu belirterek, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in zamanÄ±n daraldÄ±ÄŸÄ± ve fÄ±rsat penceresinin kapanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

BM Genel Merkezi'nde AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Eide, KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sekteye uÄŸrayÄ±p iki ay sonra yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi lideri Nikos Anastasiadis'Ä±n bir araya gelerek ilerleme kaydettiklerini sÃ¶yledi.

Ä°ki liderin "4 Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" olarak tanÄ±mlanan, Ã¼lke genelinde dolaÅŸÄ±m, yerleÅŸim gibi konularla KÄ±brÄ±s TÃ¼rk toplumunun kendi evlerinde ve kendi kurucu devletlerinde kalmasÄ±nÄ±n nasÄ±l saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Eide, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ilerlediÄŸini sÃ¶yleyebilirim ama fÄ±rsat penceresinin kapanacaÄŸÄ±nÄ±n hepimiz farkÄ±ndayÄ±z. ZamanÄ±mÄ±z az ve bu deÄŸerli zamanÄ± en etkili ÅŸekilde kullanmamÄ±z gerekiyor." diye konuÅŸtu.

Eide, KÄ±brÄ±s'ta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k, toprak paylaÅŸÄ±mÄ±, gÃ¼venlik ve garanti konularÄ±nda da ilerleme kaydedildiÄŸini, bu sorunlarÄ±n da Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini belirterek, "Her iki liderin de bir anlaÅŸma istediÄŸine inanÄ±yorum. AsÄ±l sorun, her iki taraf da iki ayrÄ± sistemden birleÅŸik bir sisteme geÃ§mek iÃ§in bu son atÄ±lÄ±mÄ± yapmaya hazÄ±r mÄ±, ortak bir federal geleceÄŸe doÄŸru bu son sÄ±Ã§ramayÄ± saÄŸlayacak irade yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ mÃ¼?" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

"TÃœM ADA HALKIDAN YANAYIM"

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias'Ä±n, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazarak kendisini taraf tutmakla suÃ§lamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunan Eide, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ben Ã§Ã¶zÃ¼mden ve tÃ¼m ada halklarÄ±ndan yanayÄ±m. Ä°ÅŸim herkesle Ã§alÄ±ÅŸarak liderlere Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak konusunda yardÄ±m etmek ve elimden gelenin en iyisini yapÄ±yorum. Bu gÃ¶revi kabul etmeden Ã¶nce de bu tarz suÃ§lamalar yÃ¶neltileceÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±m."

Eide, AkÄ±ncÄ±'nÄ±n "BM, daha fazla yardÄ±mcÄ± olmalÄ±." yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin de "Bunu yapmaktan mutluluk duyarÄ±m. Tabii her iki liderden de bu yetkiyi alÄ±rsam ama liderlerin bana Ã¶nerilerle gelmesi gerek. SayÄ±n AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lÄ±yorum ama bu her iki liderin de istediÄŸi bir ÅŸey olmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nde yapÄ±lacak seÃ§imin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri etkileyeceÄŸinden ve sÃ¼recin seÃ§im kampanyasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde kalma tehlikesinden endiÅŸe duyduÄŸunu ifade eden Eide, Rum kesiminin temmuz ayÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'de doÄŸalgaz aramasÄ± iÃ§in sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlama planlarÄ±na iliÅŸkin de ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Akdeniz'de doÄŸalgaz arama konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klara iliÅŸkin olasÄ± dramdan endiÅŸeliyim. Enerji, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in en iyi argÃ¼manlardan biri. KÄ±brÄ±s birleÅŸir, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunursa, taraflar ortaklaÅŸa doÄŸalgaz arayabilir ve Ä°srail, TÃ¼rkiye ve DoÄŸu Akdeniz'de doÄŸalgaz aÄŸÄ± oluÅŸturulmasÄ±yla ilgilenen herkesle iÅŸ birliÄŸi yapabilir. Aksi takdirde doÄŸalgaz aramalarÄ± da Ã§ok zor olur. FÄ±rsat penceresi kapanÄ±yor derken iÅŸte bu iki durumdan sÃ¶z ediyorum."

Eide, doÄŸalgaz arama konusu "dramatik bir Ã§atÄ±ÅŸmaya" dÃ¶nÃ¼ÅŸmeden zamanÄ±n iyi kullanÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s sorununa siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Eide, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde yeni bir konferans dÃ¼zenlenip dÃ¼zenlenmeyeceÄŸine iliÅŸkin de "Anastasiadis ve AkÄ±ncÄ±, Cenevre'ye gidilmesi konusunda mutabÄ±k ama gitmeden Ã¶nce Ã¶devlerimizi yapmamÄ±z gerekiyor. Bir sonraki Cenevre KonferansÄ±'nÄ±n yapÄ±cÄ± olmasÄ± ve orada bizi nihai sonuca gÃ¶tÃ¼recek kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ± gerek." ifadelerini kullandÄ±.

AdanÄ±n her iki tarafÄ±nda da birÃ§ok kiÅŸinin KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in bunun son ÅŸans olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini ancak kendisinin bunu en iyi fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirmeyi tercih ettiÄŸine dikkati ceken Eide, "Gelecekte ne olur bilemem ama bu fÄ±rsatÄ± ÅŸimdi deÄŸerlendirmezsek yazÄ±k olur, erteleyerek daha iyi sonuca ulaÅŸamayÄ±z." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereler
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Hamas'Ä±n yeni lideri Ä°smail Heniyye
Hamas'Ä±n yeni lideri Ä°smail Heniyye

Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lan seÃ§imde Halid MeÅŸal'in yerine Ä°smail Heniyye seÃ§ildi
Suriyeli yetim Ã§ocuklarÄ±n hayat mÃ¼cadelesi FOTO
Suriyeli yetim Ã§ocuklarÄ±n hayat mÃ¼cadelesi | FOTO

Suriyeâ€™nin Halep ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±nda, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ailelerini kaybeden Muhittin ve Nada kardeÅŸler kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±na raÄŸmen acÄ±larÄ±nÄ± unutarak hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Akdeniz'deki sondaj geriliminin KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine etkisi
Akdeniz'deki sondaj geriliminin KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine etkisi

BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide, "Akdeniz'de doÄŸalgaz arama konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klara iliÅŸkin olasÄ± dramdan endiÅŸeliyim" dedi
Egyptair kazasÄ±nda bomba izi bulunamadÄ±
Egyptair kazasÄ±nda bomba izi bulunamadÄ±

FransÄ±z yetkililer, MÄ±sÄ±r yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n terÃ¶r eylemi nedeniyle dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± quot geÃ§ici ve tek yÃ¶nlÃ¼ quot aÃ§Ä±ldÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± "geÃ§ici ve tek yÃ¶nlÃ¼" aÃ§Ä±ldÄ±

MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, "acil durumlar" iÃ§in tek yÃ¶nlÃ¼ olarak Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak
Taliban Afganistan'da bir ilÃ§eyi kontrolÃ¼ altÄ±na aldÄ±
Taliban Afganistan'da bir ilÃ§eyi kontrolÃ¼ altÄ±na aldÄ±

Taliban gÃ¼Ã§leri Kunduz vilayetinde Kale-i Zal ilÃ§esin ele geÃ§irdi
Tillerson Lavrov ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Tillerson, Lavrov ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
AkÄ±ncÄ± Bu bizim neslin bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir
AkÄ±ncÄ±: Bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Takvime, aceleye gerek yok' diyorlar ama 50 yÄ±l geÃ§ti. 1968'te baÅŸladÄ± KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, bir 50 yÄ±l daha bu iÅŸi konuÅŸmak niyetinde deÄŸiliz. O nedenle bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir" dedi
Berlin'de Mevlana GÃ¼nleri ve sema gÃ¶sterisi
Berlin'de Mevlana GÃ¼nleri ve sema gÃ¶sterisi

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de Hazreti Mevlana'yÄ± anmak amacÄ±yla organize edilen etkinlik kapsamÄ±nda sema gÃ¶sterisi icra edildi
Trump'Ä±n ikinci Kara Kuvvetleri Sekreter adayÄ± da 'yokum' dedi
Trump'Ä±n ikinci Kara Kuvvetleri Sekreter adayÄ± da 'yokum' dedi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ABD Kara Kuvvetleri SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi ikinci isim olan Green, hakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberleri gerekÃ§e gÃ¶stererek adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
BelÃ§ika'da Ä°slami usullere gÃ¶re kesim yasaklanÄ±yor
BelÃ§ika'da Ä°slami usullere gÃ¶re kesim yasaklanÄ±yor

BelÃ§ika'da Valonya bÃ¶lgesi parlamentosunun Ã‡evre Komisyonu'nda kabul edilen "helal kesim" yasaÄŸÄ±nÄ±n, gerel kurulda onaylanmasÄ± halinde 1 EylÃ¼l 2019'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi planlanÄ±yor
HRW'den Cezayir ve Fas'a Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
HRW'den Cezayir ve Fas'a Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼, Cezayir ve Fas'tan iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununu Ã§Ã¶zmelerini istedi
Barbaros Hayrettin PaÅŸa'dan Rumlara 'Mehterli' cevap
'Barbaros Hayrettin PaÅŸa'dan Rumlara 'Mehterli' cevap

KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisi mÃ¼rettebatÄ±, "mÃ¼nhasÄ±r ekonomik alan ihlali" uyarÄ±sÄ± yapan Rum yetkililere Mehter MarÅŸÄ± dinleterek karÅŸÄ±lÄ±k verdi
Hindistan GÃ¼ney Asya iÃ§in haberleÅŸme uydusu fÄ±rlattÄ±
Hindistan GÃ¼ney Asya iÃ§in haberleÅŸme uydusu fÄ±rlattÄ±

Hindistan, GÃ¼ney Asya iÃ§in yeni bir haberleÅŸme uydusunu Sriharikota uzay merkezinden baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlattÄ±.
Everest mayÄ±sta rekor sayÄ±da daÄŸcÄ± bekliyor
Everest mayÄ±sta rekor sayÄ±da daÄŸcÄ± bekliyor

MayÄ±s ayÄ±nda 371 daÄŸcÄ±, Everest DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸacak
Endonezya'da 200 mahkum firar etti
Endonezya'da 200 mahkum firar etti

Endonezya'da 200 mahkumun, cuma namazÄ± iÃ§in koÄŸuÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan faydalanarak firar ettiÄŸi bildirildi

Haberler

KÄ±brÄ±slÄ± liderler ara bÃ¶lgede gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
KÄ±brÄ±slÄ± liderler ara bÃ¶lgede gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

KÄ±brÄ±s iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol
KÄ±brÄ±s iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol

Rum lider mÃ¼zakerelere yeniden hazÄ±rmÄ±ÅŸ
Rum lider mÃ¼zakerelere yeniden hazÄ±rmÄ±ÅŸ

AkÄ±ncÄ±'dan Rum tarafÄ±na mÃ¼zakere tepkisi
AkÄ±ncÄ±'dan Rum tarafÄ±na mÃ¼zakere tepkisi

KÄ±brÄ±s'ta mÃ¼zakerelerden sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±
KÄ±brÄ±s'ta mÃ¼zakerelerden sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±

KÄ±brÄ±s'ta yeni mÃ¼zakereler bir yÄ±lÄ±nÄ± doldurdu
KÄ±brÄ±s'ta yeni mÃ¼zakereler bir yÄ±lÄ±nÄ± doldurdu

KÄ±brÄ±s liderleri mÃ¼zakereler iÃ§in buluÅŸtu
KÄ±brÄ±s liderleri mÃ¼zakereler iÃ§in buluÅŸtu

AkÄ±ncÄ±'dan KÄ±brÄ±s'ta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k ÅŸartÄ±
AkÄ±ncÄ±'dan KÄ±brÄ±s'ta dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k ÅŸartÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 