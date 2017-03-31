13:49, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

Aliyev'den AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev,Â Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) TÃ¼rkiye'nin yeniden denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ±n Ã§ok adaletsiz olduÄŸunu belirterek, "Biz bunu kabul edemeyiz. Bu Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bir adÄ±mdÄ±. Kendileri iÃ§in de hayÄ±r getirmeyecek." dedi.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±,Â 4. DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼rlerarasÄ± Diyalog Forumu'na katÄ±lmak iÃ§in geldiÄŸi Azerbaycan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Zagulba CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konutu'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede AvcÄ±, Aliyev'e CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n selamlarÄ±nÄ± iletti.

AvcÄ±, AKPM'nin TÃ¼rkiye'yle ilgili kararÄ±na Azerbaycan'da gÃ¶sterilen tepkiler iÃ§in teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.

Aliyev de AvcÄ±'dan ErdoÄŸan'a selamlarÄ±nÄ± iletmesini rica etti.

TÃ¼rkiye ile turizm iliÅŸkilerini daha da ilerletmek istediklerini dile getiren Aliyev, Azerbaycan turizminin ivme kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geÃ§en yÄ±l sektÃ¶rde yÃ¼zde 25 artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Aliyev, turizmi ekonominin Ã¶nemli bir sektÃ¶rÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi hedeflediklerini vurguladÄ±.

"ASLA KABUL ETMEYÄ°Z"

AKPM'nin TÃ¼rkiye'nin yeniden denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ± kararÄ±na da deÄŸinen Aliyev, "Bu karar hem Azerbaycan parlamentosunda hem basÄ±nda kÄ±nandÄ±. TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸumuzu bir daha gÃ¶sterdik. Bu Ã§ok adaletsiz bir karar. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bir adÄ±mdÄ±. Kendileri iÃ§in de hayÄ±r getirmeyecek." diye konuÅŸtu.