FETÃ– firarisi Emre Uslu ABD'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi | FOTO

ABD'ninÂ VirginiaÂ eyaletinde yaÅŸayan FETÃ– firarisiÂ Emre Uslu, Anadolu AjansÄ± (AA) tarafÄ±ndan evinin bulunduÄŸu sokakta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili sorulara cevap vermeyen ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ alÄ±nmasÄ±na tepki gÃ¶steren Uslu, AA ekibini "Polis Ã§aÄŸÄ±rmakla" tehdit ettikten sonra hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye'de hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olan FETÃ– firarisi Uslu, AA ekibi tarafÄ±ndan Virginia eyaletinde evinin bulunduÄŸu sokakta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
AA muhabirinin 15 Temmuz ve FETÃ– ile baÄŸlantÄ±sÄ± hakkÄ±ndaki sorularÄ±na sinirlenen Uslu, cep telefonuyla fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi AA ekibini "polis Ã§aÄŸÄ±rmakla" tehdit etti.
AA muhabirinin, "TÃ¼rkiye'de FETÃ– mensubu birÃ§ok kiÅŸinin adalet Ã¶nÃ¼nde hesap verdiÄŸini, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olmasÄ±na raÄŸmen kendisinin ise ABD'de serbestÃ§e gezdiÄŸini" hatÄ±rlatmasÄ±na ve sorduÄŸu sorulara sinirlenen Uslu, sorulara cevap vermediÄŸi gibi tedirgin bir ÅŸekilde cep telefonuyla AA ekibinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekti.
Daha sonra aracÄ±na binerek hÄ±zla uzaklaÅŸan Uslu, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra arkasÄ±nda baÅŸka bir araÃ§la yeniden sokaÄŸa geldi. AA muhabirinin "15 Temmuz darbe giriÅŸimini yapanlara neden sÃ¶zcÃ¼lÃ¼k yapÄ±yorsunuz?" ÅŸeklindeki sorusuna, "Beni taciz etmek iÃ§in mi geldiniz?" diyerek cevap veren Uslu, daha sonra hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±.
FETÃ– firarisi Uslu, Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸarak hem muhabire hem de AA'ya "hakaretlerde" bulundu.
HakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle yakalama kararÄ± olan firari Uslu, FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddia edilenÂ Virginia International University'de ders vermeye devam ediyor. FETÃ–'nÃ¼n Ã¶nemli finansÃ¶rlerinden olduÄŸu ifade edilen ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eski Bursa il imamÄ± olan Ä°sa SaraÃ§'Ä±n baÅŸkanÄ± olduÄŸu Ã¼niversitenin, ABD'de yaÅŸayan birÃ§ok FETÃ– mensubu iÃ§in buluÅŸma mekanÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.
HaftanÄ±n belirli gÃ¼nlerinde Ã¼niversitede dersler veren firari FETÃ–'cÃ¼ Uslu, Virginia eyaletinin Fairfax kentinde 2015'teÂ 370 bin dolara satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen lÃ¼ks bir evde yaÅŸÄ±yor.
AA ekibinin bilgi almak amacÄ±yla Ã¼niversiteye geliÅŸinden de rahatsÄ±z olan FETÃ– firarisi Uslu, gÃ¼venlikÃ§ileri Ã§aÄŸÄ±rarak ekibin dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimini Ã¶nceden bildikleri ve bu konuda Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±m yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem DumanlÄ±, Emre Uslu, Tuncay OpÃ§in, Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak, Mehmet Altan ve Osman Ã–zsoy'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 17 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, 19 Haziran'da baÅŸlanacak.
Bu Ã§erÃ§evede hazÄ±rlanan iddianamede, firari durumdaki kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Ekrem DumanlÄ±, eski polis olan gazeteci Emre Uslu ve yazar Tuncay OpÃ§in'in de aralarÄ±nda olduÄŸu sanÄ±klar iÃ§in "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ve "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ayrÄ±ca "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan da 15 yÄ±ldan 22,5'ar yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor. Uslu hakkÄ±nda ayrÄ±ca "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etme" suÃ§undan da 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.
Uslu'nun adÄ±, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°rfan Fidan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 10 bin 529 sayfalÄ±k "Selam Tevhid" soruÅŸturmasÄ± iddianamesinde, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ile birlikte firari sanÄ±klar arasÄ±nda geÃ§iyor.
AyrÄ±ca Uslu hakkÄ±nda farklÄ± davalardan Ã§ok sayÄ±da yakalama kararÄ± bulunuyor.
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ABD'nin Virginia eyaletinde yaÅŸayan FETÃ– firarisi Uslu, AA tarafÄ±ndan evinin bulunduÄŸu sokakta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesine tepki gÃ¶sterdi. 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili sorulara cevap vermeyen Uslu, AA ekibini "polis Ã§aÄŸÄ±rmakla" tehdit etti.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, "Bu Ã§ok adaletsiz bir karar. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bir adÄ±mdÄ±. Kendileri iÃ§in de hayÄ±r getirmeyecek." dedi.
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