Milli 'ATAK'a milli radar

Meteksan Savunma'nÄ±n "Hava PlatformlarÄ± iÃ§in Milimetre Dalga RadarÄ± GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda atÄ±ÅŸ kontrol radarÄ± olarak geliÅŸtirdiÄŸiÂ Milimetre Dalga RadarÄ±'nÄ±n (MÄ°LDAR),Â ATAK helikopteriÂ Ã¼zerindeki uÃ§uÅŸ testlerinin haziranda tamamlamasÄ± bekleniyor.
Meteksan Savunma UluslararasÄ± SatÄ±ÅŸ YÃ¶neticisi Burak AkbaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, MÄ°LDAR'Ä±n ilk prototipi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n 2007 yÄ±lÄ±nda Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (SSM) Ar-Ge projesi olarak baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
AkbaÅŸ, MÄ°LDAR'Ä±n ATAK helikopteri Ã¼zerindeki uÃ§uÅŸ testlerinin devam ettiÄŸini belirterek, haziranda testlerin sonlamasÄ±nÄ± ve kabÃ¼llerin gerÃ§ekleÅŸmesini planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. MÄ°LDAR'Ä±n geliÅŸtirme sÃ¼recinin bittiÄŸini bildiren AkbaÅŸ, radarÄ± 2018'de ATAK'ta gÃ¶rmeyi Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini anlattÄ±. AkbaÅŸ, MÄ°LDAR iÃ§in Ã¼retim alt yapÄ±larÄ±nÄ±n hazÄ±r olduÄŸuna iÅŸaret ederek, Ã¼retime hemen baÅŸlayabileceklerini aktardÄ±.
MÄ°LDAR'Ä±n Ã¼retiminde ilk hedefin ATAK'a entegre edilmesi olduÄŸunu vurgulayan AkbaÅŸ, "Ä°hracat iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde zaten yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ilk olarak 'Senin silahlÄ± kuvvetlerin bunu kullanÄ±yor mu?' diye soruyorlar. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da Ã§eÅŸitli helikopter platformlarÄ± var. MÄ°LDAR'Ä± Ã¼zerinde radar sistemi bulunmayan diÄŸer helikopterlere de entegre edebiliriz. Radarda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ara yÃ¼z ve yazÄ±lÄ±mlar baÅŸka helikopterlere de entegrasyona imkan veriyor. ÃœrÃ¼nÃ¼n ihracÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z olacak." ifadesini kullandÄ±.
AkbaÅŸ, MÄ°LDAR'Ä±n "hedef tespit takip" ve "arazi profili oluÅŸturmak" gibi iki temel fonksiyonu olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "frekans atlama", "ararken takip yapma" ve "Ã§oklu hedef takibi" Ã¶zellikleri de bulunduÄŸunu belirtti.
SÃ¶z konusu radarÄ±n menzilinin 12 kilometre olduÄŸunu vurgulayan AkbaÅŸ, "MÄ°LDAR, 50'ye kadar hareketli hedefi takip ve tespit edebiliyor. Arazi profili oluÅŸturmak gibi alÃ§ak helikopter uÃ§uÅŸlarÄ±nda ciddi tehlike teÅŸkil eden arazi topografisini ekranda dinamik olarak gÃ¶sterebiliyor. ATAK Ã¼zerinde yer alan 'RF gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeler' iÃ§in silah angajmanÄ± da yapÄ±labilecek. AyrÄ±ca milli bir radar olan MÄ°LDAR, milimetre dalga bandÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸabiliyor. Bu bantta Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n avantajÄ± olarak radar benzerlerine gÃ¶re daha kÃ¼Ã§Ã¼k ve hafif. Elektronik harp sistemleri tarafÄ±ndan algÄ±lanmasÄ± Ã§ok zor. AyrÄ±ca MÄ°LDAR, 360 derece tarama yapabiliyor." diye konuÅŸtu.
Ã–te yandan, MÄ°LDAR ilk kez 13. UluslararasÄ± Savunma Sanayii FuarÄ±'nda (IDEF'17) sergilenecek.
Meteksan Savunma UluslararasÄ± SatÄ±ÅŸ YÃ¶neticisi AkbaÅŸ, "Milimetre Dalga RadarÄ±'nÄ±n ATAK helikopterinde uÃ§uÅŸ testleri devam ediyor. Haziranda testlerin sonlamasÄ±nÄ± ve kabÃ¼llerin gerÃ§ekleÅŸmesini planlÄ±yoruz" dedi
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