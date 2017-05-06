BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¶koÄŸuz Yeri'nde

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Â KiÅŸinev'deki Moldova Anne Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Koruma ve Bilimsel AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ Rehabilitasyon Ãœnitesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Moldova BaÅŸbakanÄ± Pavel Filip ileÂ GÃ¶koÄŸuz Yeri'nin baÅŸkenti Komrat'a hareket etti.
MevkidaÅŸlar, GÃ¶koÄŸuz Yeri BaÅŸkanlÄ±k Komitesi Ã¶nÃ¼nde, GÃ¶koÄŸuz Yeri BaÅŸkanÄ± Ä°rina Vlah ve soydaÅŸlar tarafÄ±ndan TÃ¼rk bayraklarÄ±yla karÅŸÄ±landÄ±.
KarÅŸÄ±lama esnasÄ±nda YÄ±ldÄ±rÄ±m'a gelenekler kapsamÄ±nda tuz ve ekmek ikram edildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Moldova BaÅŸbakanÄ± Filip ve GÃ¶koÄŸuz Yeri BaÅŸkanÄ± Vlah, yÃ¶resel halk oyunlarÄ± ekibinin gÃ¶sterisinin ardÄ±ndan, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§ti.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zere GÃ¶koÄŸuz Yeri Ã–zerk BÃ¶lgesine geldi
ABD'nin Virginia eyaletinde yaÅŸayan FETÃ– firarisi Uslu, AA tarafÄ±ndan evinin bulunduÄŸu sokakta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesine tepki gÃ¶sterdi. 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ilgili sorulara cevap vermeyen Uslu, AA ekibini "polis Ã§aÄŸÄ±rmakla" tehdit etti.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, "Bu Ã§ok adaletsiz bir karar. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bir adÄ±mdÄ±. Kendileri iÃ§in de hayÄ±r getirmeyecek." dedi.
Ã–SYM, Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±na girecek adaylarÄ±n, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce binalara alÄ±nma iÅŸleminin tamamlanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde kilise bayramÄ± kutlandÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyareti kapsamÄ±nda TÄ°KA'nÄ±n baÅŸkent KiÅŸinev ve GÃ¶koÄŸuz Yeri'nde hayata geÃ§irdiÄŸi projelerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak. TÄ°KA'nÄ±n geÃ§en yÄ±lki selde evleri yÄ±kÄ±lan 15 aile iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± konutlarÄ±n tapularÄ± teslim edilecek
FETÃ–/PDY'nin Suudi Arabistan yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda, hac ve umre gibi organizasyonlar dÃ¼zenleyerek maddi gelirini Ã¶rgÃ¼te aktardÄ±klarÄ± belirlenen 16 kiÅŸi, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek TÃ¼rk yetkililere teslim edildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, 8 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile Washington'da, GÃ¼len'in iadesine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak
Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha AkgÃ¼l, finalde AzerbaycanlÄ± Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altÄ±n madalya kazandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "Hava kuvvetleri imamÄ±" firari Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan, meslekten ihraÃ§ edilen eski hakim Ã‡etin SÃ¶nmez, MuÄŸla'nÄ±n Ortaca ilÃ§esinde yakalandÄ±
Kocaeli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan bu yÄ±l 9'uncusu dÃ¼zenlenecek Kocaeli Kitap FuarÄ±, 13-21 MayÄ±s tarihlerinde kitapseverlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esine baÄŸlÄ± Behramkale kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§indeki Assos Ã–ren Yeri, "UNESCO DÃ¼nya MirasÄ±" geÃ§ici listesine kabul edildi
OsmanlÄ± kaftanlarÄ±, Ä°talyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™da tanÄ±tÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, Ã¼lkenin not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "negatif" olduÄŸunu bildirdi
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici, Irak'Ä±n kuzeyinde Barzani, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar hayal denizinde yÃ¼zÃ¼yorlar. BirtakÄ±m kendilerine gÃ¶re rÃ¼yalar gÃ¶rÃ¼yorlar. Bu rÃ¼yalarÄ±nÄ±n gÃ¼n geldiÄŸinde nasÄ±l kabusa Ã§evrileceÄŸini gÃ¶rÃ¼rler." dedi.