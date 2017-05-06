BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¶koÄŸuz Yeri'nde

Aliyev'den AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na tepki

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, "Bu Ã§ok adaletsiz bir karar. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bir adÄ±mdÄ±. Kendileri iÃ§in de hayÄ±r getirmeyecek." dedi.