Suriyeli yetim Ã§ocuklarÄ±n hayat mÃ¼cadelesi | FOTO

Suriyeâ€™nin Halep ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±nda,Â BeÅŸÅŸar Esed rejiminin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ailelerini kaybeden Muhittin ve Nada kardeÅŸler kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±na raÄŸmen acÄ±larÄ±nÄ± unutarak hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Halep'e baÄŸlÄ± Urum el-KÃ¼bra beldesine 18 Nisanâ€™da rejim tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 9 yaÅŸÄ±ndaki Muhiddin ve 8 yaÅŸÄ±ndaki Nada, anne, baba, nine ve iki kardeÅŸlerini kaybetti.
SaldÄ±rÄ±larÄ±n hemen ardÄ±ndan olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yerle bir olan evin enkazÄ±ndan Muhittin ve Nada'yÄ± yaralÄ± olarak kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±. Muhittin baÅŸÄ±ndan aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, Nada ise hafif yaralÄ± olarak kurtuldu.
AmcalarÄ±nÄ±n evinde yaÅŸamaya baÅŸlayan yetimlerin kuzeni Osman DerviÅŸ, Muhittin'in zorlu tedavi gÃ¼nleri geÃ§irdiÄŸini ve durumunun kritik olduÄŸunu anlattÄ±.
Kuzeninin kafatasÄ±nda halen 2 kÄ±rÄ±k bulunduÄŸunu ve beyninin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten DerviÅŸ, Muhittin'in ayaÄŸÄ±nda da 2 kÄ±rÄ±k olduÄŸunu ifade etti.
DerviÅŸ, Nada'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun ise daha iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ± anÄ±nda neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine gÃ¶zlerinde yaralÄ± yÃ¼zÃ¼ne yaÅŸlar sÃ¼zÃ¼len Nada, "UÃ§ak geldi, vurdu, sonra ben dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±m. Ambulanslarla bizi hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler." dedi.
"Annem ve babam cennette bizi bekliyor." ifadesini kullanan Nada, saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce okula gittiÄŸini ama kitaplarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lan evin enkazÄ± altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Nada, abisi Muhittinâ€™in de iyileÅŸmesiyle birlikte okula gitmek istediklerini dile getirdi.
Osman DerviÅŸ, saldÄ±rÄ± anlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:
â€œBir patlama sesi duyarak olay yerine koÅŸtum. Vurulan ev amcamÄ±n eviydi. OlayÄ±n hemen ardÄ±ndan sivil savunma ekipleri geldi. Ekipler kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Muhittinâ€™i canlÄ± olarak kurtardÄ±."
AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kurtulan Muhittinâ€™i hastaneye kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden DerviÅŸ, iki Ã§ocuÄŸu hariÃ§ amcasÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n ailesinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
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Suriyeâ€™nin Halep ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±nda, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ailelerini kaybeden Muhittin ve Nada kardeÅŸler kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±na raÄŸmen acÄ±larÄ±nÄ± unutarak hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
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