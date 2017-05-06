DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:08, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi
OrtadoÄŸu
14:40, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Suriyeli yetim Ã§ocuklarÄ±n hayat mÃ¼cadelesi | FOTO
Suriyeli yetim Ã§ocuklarÄ±n hayat mÃ¼cadelesi | FOTO

Suriyeâ€™nin Halep ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±nda, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ailelerini kaybeden Muhittin ve Nada kardeÅŸler kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±na raÄŸmen acÄ±larÄ±nÄ± unutarak hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeâ€™nin Halep ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±nda,Â BeÅŸÅŸar Esed rejiminin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ailelerini kaybeden Muhittin ve Nada kardeÅŸler kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±na raÄŸmen acÄ±larÄ±nÄ± unutarak hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Halep'e baÄŸlÄ± Urum el-KÃ¼bra beldesine 18 Nisanâ€™da rejim tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 9 yaÅŸÄ±ndaki Muhiddin ve 8 yaÅŸÄ±ndaki Nada, anne, baba, nine ve iki kardeÅŸlerini kaybetti.

SaldÄ±rÄ±larÄ±n hemen ardÄ±ndan olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yerle bir olan evin enkazÄ±ndan Muhittin ve Nada'yÄ± yaralÄ± olarak kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±. Muhittin baÅŸÄ±ndan aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, Nada ise hafif yaralÄ± olarak kurtuldu.

AmcalarÄ±nÄ±n evinde yaÅŸamaya baÅŸlayan yetimlerin kuzeni Osman DerviÅŸ, Muhittin'in zorlu tedavi gÃ¼nleri geÃ§irdiÄŸini ve durumunun kritik olduÄŸunu anlattÄ±.

Kuzeninin kafatasÄ±nda halen 2 kÄ±rÄ±k bulunduÄŸunu ve beyninin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten DerviÅŸ, Muhittin'in ayaÄŸÄ±nda da 2 kÄ±rÄ±k olduÄŸunu ifade etti.

DerviÅŸ, Nada'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun ise daha iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"ANNEM VE BABAM CENNETTE BÄ°ZÄ° BEKLÄ°YOR"

SaldÄ±rÄ± anÄ±nda neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine gÃ¶zlerinde yaralÄ± yÃ¼zÃ¼ne yaÅŸlar sÃ¼zÃ¼len Nada, "UÃ§ak geldi, vurdu, sonra ben dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±m. Ambulanslarla bizi hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler." dedi.

"Annem ve babam cennette bizi bekliyor." ifadesini kullanan Nada, saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce okula gittiÄŸini ama kitaplarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lan evin enkazÄ± altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Nada, abisi Muhittinâ€™in de iyileÅŸmesiyle birlikte okula gitmek istediklerini dile getirdi.

Osman DerviÅŸ, saldÄ±rÄ± anlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

â€œBir patlama sesi duyarak olay yerine koÅŸtum. Vurulan ev amcamÄ±n eviydi. OlayÄ±n hemen ardÄ±ndan sivil savunma ekipleri geldi. Ekipler kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Muhittinâ€™i canlÄ± olarak kurtardÄ±."

AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kurtulan Muhittinâ€™i hastaneye kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden DerviÅŸ, iki Ã§ocuÄŸu hariÃ§ amcasÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n ailesinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular esed Halep Suriye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Hamas'Ä±n yeni lideri Ä°smail Heniyye
Hamas'Ä±n yeni lideri Ä°smail Heniyye

Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lan seÃ§imde Halid MeÅŸal'in yerine Ä°smail Heniyye seÃ§ildi
Suriyeli yetim Ã§ocuklarÄ±n hayat mÃ¼cadelesi FOTO
Suriyeli yetim Ã§ocuklarÄ±n hayat mÃ¼cadelesi | FOTO

Suriyeâ€™nin Halep ilinin kuzey kÄ±rsalÄ±nda, BeÅŸÅŸar Esed rejiminin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ailelerini kaybeden Muhittin ve Nada kardeÅŸler kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±na raÄŸmen acÄ±larÄ±nÄ± unutarak hayata tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Akdeniz'deki sondaj geriliminin KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine etkisi
Akdeniz'deki sondaj geriliminin KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine etkisi

BM Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Eide, "Akdeniz'de doÄŸalgaz arama konusundaki anlaÅŸmazlÄ±klara iliÅŸkin olasÄ± dramdan endiÅŸeliyim" dedi
Egyptair kazasÄ±nda bomba izi bulunamadÄ±
Egyptair kazasÄ±nda bomba izi bulunamadÄ±

FransÄ±z yetkililer, MÄ±sÄ±r yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n terÃ¶r eylemi nedeniyle dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± quot geÃ§ici ve tek yÃ¶nlÃ¼ quot aÃ§Ä±ldÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± "geÃ§ici ve tek yÃ¶nlÃ¼" aÃ§Ä±ldÄ±

MÄ±sÄ±r ile Gazze Åžeridi arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, "acil durumlar" iÃ§in tek yÃ¶nlÃ¼ olarak Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca aÃ§Ä±k kalacak
Taliban Afganistan'da bir ilÃ§eyi kontrolÃ¼ altÄ±na aldÄ±
Taliban Afganistan'da bir ilÃ§eyi kontrolÃ¼ altÄ±na aldÄ±

Taliban gÃ¼Ã§leri Kunduz vilayetinde Kale-i Zal ilÃ§esin ele geÃ§irdi
Tillerson Lavrov ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Tillerson, Lavrov ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri anlaÅŸmasÄ±nÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
AkÄ±ncÄ± Bu bizim neslin bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir
AkÄ±ncÄ±: Bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Takvime, aceleye gerek yok' diyorlar ama 50 yÄ±l geÃ§ti. 1968'te baÅŸladÄ± KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, bir 50 yÄ±l daha bu iÅŸi konuÅŸmak niyetinde deÄŸiliz. O nedenle bu bizim neslin, bizim kuÅŸaÄŸÄ±n son denemesidir" dedi
Berlin'de Mevlana GÃ¼nleri ve sema gÃ¶sterisi
Berlin'de Mevlana GÃ¼nleri ve sema gÃ¶sterisi

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de Hazreti Mevlana'yÄ± anmak amacÄ±yla organize edilen etkinlik kapsamÄ±nda sema gÃ¶sterisi icra edildi
Trump'Ä±n ikinci Kara Kuvvetleri Sekreter adayÄ± da 'yokum' dedi
Trump'Ä±n ikinci Kara Kuvvetleri Sekreter adayÄ± da 'yokum' dedi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n ABD Kara Kuvvetleri SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi ikinci isim olan Green, hakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberleri gerekÃ§e gÃ¶stererek adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu
BelÃ§ika'da Ä°slami usullere gÃ¶re kesim yasaklanÄ±yor
BelÃ§ika'da Ä°slami usullere gÃ¶re kesim yasaklanÄ±yor

BelÃ§ika'da Valonya bÃ¶lgesi parlamentosunun Ã‡evre Komisyonu'nda kabul edilen "helal kesim" yasaÄŸÄ±nÄ±n, gerel kurulda onaylanmasÄ± halinde 1 EylÃ¼l 2019'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi planlanÄ±yor
HRW'den Cezayir ve Fas'a Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
HRW'den Cezayir ve Fas'a Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼, Cezayir ve Fas'tan iki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sorununu Ã§Ã¶zmelerini istedi
Barbaros Hayrettin PaÅŸa'dan Rumlara 'Mehterli' cevap
'Barbaros Hayrettin PaÅŸa'dan Rumlara 'Mehterli' cevap

KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin PaÅŸa gemisi mÃ¼rettebatÄ±, "mÃ¼nhasÄ±r ekonomik alan ihlali" uyarÄ±sÄ± yapan Rum yetkililere Mehter MarÅŸÄ± dinleterek karÅŸÄ±lÄ±k verdi
Hindistan GÃ¼ney Asya iÃ§in haberleÅŸme uydusu fÄ±rlattÄ±
Hindistan GÃ¼ney Asya iÃ§in haberleÅŸme uydusu fÄ±rlattÄ±

Hindistan, GÃ¼ney Asya iÃ§in yeni bir haberleÅŸme uydusunu Sriharikota uzay merkezinden baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlattÄ±.
Everest mayÄ±sta rekor sayÄ±da daÄŸcÄ± bekliyor
Everest mayÄ±sta rekor sayÄ±da daÄŸcÄ± bekliyor

MayÄ±s ayÄ±nda 371 daÄŸcÄ±, Everest DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸacak
Endonezya'da 200 mahkum firar etti
Endonezya'da 200 mahkum firar etti

Endonezya'da 200 mahkumun, cuma namazÄ± iÃ§in koÄŸuÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan faydalanarak firar ettiÄŸi bildirildi

Haberler

Ä°dlib'de mÃ¼lteci kamplarÄ±na Ä°HA'lÄ± saldÄ±rÄ±
Ä°dlib'de mÃ¼lteci kamplarÄ±na Ä°HA'lÄ± saldÄ±rÄ±

Vaer'den 7'nci tahliye konvoyu
Vaer'den 7'nci tahliye konvoyu

Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor
Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor

'Esed gÃ¼Ã§leri uzun zamandÄ±r Kabun ve Cobar'a saldÄ±rÄ±yor'
Esed gÃ¼Ã§leri uzun zamandÄ±r Kabun ve Cobar'a saldÄ±rÄ±yor'

Åžam ile Ä°dlib'de yerleÅŸim yerine saldÄ±rÄ±: 4 Ã¶lÃ¼
Åžam ile Ä°dlib'de yerleÅŸim yerine saldÄ±rÄ± 4 Ã¶lÃ¼

Suriye'de Nisan'da en Ã§ok hastaneler hedefti | GRAFÄ°KLÄ°
Suriye'de Nisan'da en Ã§ok hastaneler hedefti GRAFÄ°KLÄ°

Suriye'de yarÄ±ndan sonrasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebilmek | ANALÄ°Z
Suriye'de yarÄ±ndan sonrasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebilmek ANALÄ°Z

Ä°dlib'te hastane ve ambulans noktasÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Ä°dlib'te hastane ve ambulans noktasÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 