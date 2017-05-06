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15:08, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi
OrtadoÄŸu
14:57, 06 MayÄ±s 2017 Cumartesi

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Hamas'Ä±n yeni lideri Ä°smail Heniyye
Hamas'Ä±n yeni lideri Ä°smail Heniyye

Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lan seÃ§imde Halid MeÅŸal'in yerine Ä°smail Heniyye seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lan seÃ§imde Halid MeÅŸal'in yerineÂ Ä°smail HeniyyeÂ seÃ§ildi.

GELÄ°ÅžMELER BÄ°RAZDAN...



Ä°lgili Konular Hamas Ä°smail Heniyye meÅŸal
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