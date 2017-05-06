Hamas'ın yeni lideri İsmail Heniyye (Haniye)

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine İsmail Heniyye'nin seçildiği belirtildi.
Hamas yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gazze ile Katar'ın başkenti Doha arasında "video konferans" sistemiyle yapılan seçim sonucu Heniyye, hareketin yeni lideri oldu.
Seçimin Heniyye'nin yanı sıra Hamas yöneticilerinden Musa Ebu Merzuk ve Muhammed Nizal arasında gerçekleştiği aktarıldı.
İsmail Heniyye, 2013'ten bu yana Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Meşal'in iki kez Siyasi Büro Başkanlığı görevini yürütmesinden dolayı yeniden seçilme hakkının bulunmadığı belirtilmişti.
Bölgedeki güvenlik zafiyeti ve İsrail'in hedef alması tehlikesinden dolayı Hamas'ın yeni lideri Heniyye'nin Gazze dışında ikamet etmesi bekleniyor.
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda 1963'te dünyaya geldi.
Heniyye, "Hamas'ın özel güvenliğinin sorumlusu olduğu" suçlamasıyla 1987'de 18 gün, 1988'de altı ay ve 1989'da üç yıl olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutuklu kaldı. 1999'dan 2004'e kadar, Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yapan Heniyye, Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı.
Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Heniyye, hareketin başbakan adayı olarak açıklandı. ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı. Hamas ile Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine Heniyye, Haziran 2007'de Abbas tarafından görevden alındı.
Heniyye, Ekim 2006'da konvoyunu, Mayıs 2007'de ise evini hedef alan İsrail'in füze saldırısından sağ kurtulmuştu.
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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine İsmail Heniyye seçildi
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