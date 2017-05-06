Eski TBMM Başkanı Toptan trafik kazası geçirdi

Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan'ı taşıyan Servet Çınar idaresindeki 06 VTT 68 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Köksal Toptan, Saime Toptan ve sürücü Çınar, yara almadı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleriyle kentteki bir otele geçen Toptan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güzergahta yoğun yağışın olduğunu söyledi.
Toptan, "Yoğun yağmurda demek ki hızımız biraz fazlaydı. Savrulduk, savrulmanın sonucunda bariyerlere çarptık. Bariyerleri test etme imkanı bulduk bu vesileyle, sağlam. Üç dört kere vurduk herhalde bariyerlere, ondan sonra durdu araba. Allah'tan arkadan, yakınımızdan gelen bir araç yoktu." ifadelerini kullandı.
CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkini görüşecek
FETÖ mensubu oldukları belirtilen çift, Yunanistan'ı terk ederek izlerini kaybettirdi
Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kabri başında anıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 13 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu
Başbakan Yıldırım, gerek Moldova'ya, gerek Gagavuz Yeri'ne kalkınma yardımı ve gerekli desteklerin verilmesine devam edeceklerini söyledi
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın içinde bulunduğu araç, TEM otoyolu Düzce kesiminde kaza yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, partideki görevlerinden istifa etti
İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan 61 kişiden 40'ı tutuklandı
Başbakan Binali Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak üzere Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesine geldi
ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ firarisi Uslu, AA tarafından evinin bulunduğu sokakta görüntülenmesine tepki gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sorulara cevap vermeyen Uslu, AA ekibini "polis çağırmakla" tehdit etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu çok adaletsiz bir karar. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu çok yanlış bir adımdı. Kendileri için de hayır getirmeyecek." dedi.
ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.
Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde kilise bayramı kutlandı.
Yıldırım'ın ziyareti kapsamında TİKA'nın başkent Kişinev ve Gökoğuz Yeri'nde hayata geçirdiği projelerin açılışı yapılacak. TİKA'nın geçen yılki selde evleri yıkılan 15 aile için yaptığı konutların tapuları teslim edilecek
FETÖ/PDY'nin Suudi Arabistan yapılanması kapsamında, hac ve umre gibi organizasyonlar düzenleyerek maddi gelirini örgüte aktardıkları belirlenen 16 kişi, gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilerek Türk yetkililere teslim edildi
Adalet Bakanı Bozdağ, 8 Mayıs Pazartesi günü ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Washington'da, Gülen'in iadesine ilişkin görüşme yapacak