16:02, 06 Mayıs 2017 Cumartesi

Eski TBMM Başkanı Toptan trafik kazası geçirdi



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Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın içinde bulunduğu araç, TEM otoyolu Düzce kesiminde kaza yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan'ı taşıyan Servet Çınar idaresindeki 06 VTT 68 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Köksal Toptan, Saime Toptan ve sürücü Çınar, yara almadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleriyle kentteki bir otele geçen Toptan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güzergahta yoğun yağışın olduğunu söyledi. Toptan, "Yoğun yağmurda demek ki hızımız biraz fazlaydı. Savrulduk, savrulmanın sonucunda bariyerlere çarptık. Bariyerleri test etme imkanı bulduk bu vesileyle, sağlam. Üç dört kere vurduk herhalde bariyerlere, ondan sonra durdu araba. Allah'tan arkadan, yakınımızdan gelen bir araç yoktu." ifadelerini kullandı.

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