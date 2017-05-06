AB'nin ''açık kapı günü'

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumları, birliğin temelinin 67 yıl önce, 9 Mayıs 1950'de atılması dolayısıyla "açık kapı günü" düzenledi.
AB'yi yakınlaştırmayı amaçladıkları halka AB kurumları ile faaliyetleri hakkında AB çalışanlarından bilgi alma fırsatı sunan etkinliğin açılışı, AB Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger tarafından kesilen kurdeleyle yapıldı.
Halk, açık kapı gününe büyük ilgi gösterdi. AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Ziyaretçiler, Oettinger ile Komisyon binasında fikir alışverişinde de bulundu. Avrupa Parlamentosu partileri ise çeşitli stantlarla kendilerini tanıtmaya çalıştı.
Brüksel'deki AB kurumları, birliğin temelinin 67 yıl önce, 9 Mayıs 1950'de atılması dolayısıyla "açık kapı günü" düzenledi
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