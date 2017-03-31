Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Hatay çevrelerinde 7 Mayıs Pazar günü, gün boyu gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.
CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkini görüşecek
FETÖ mensubu oldukları belirtilen çift, Yunanistan'ı terk ederek izlerini kaybettirdi
Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kabri başında anıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 13 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu
Başbakan Yıldırım, gerek Moldova'ya, gerek Gagavuz Yeri'ne kalkınma yardımı ve gerekli desteklerin verilmesine devam edeceklerini söyledi
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın içinde bulunduğu araç, TEM otoyolu Düzce kesiminde kaza yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, partideki görevlerinden istifa etti
İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan 61 kişiden 40'ı tutuklandı
Başbakan Binali Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak üzere Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesine geldi
ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ firarisi Uslu, AA tarafından evinin bulunduğu sokakta görüntülenmesine tepki gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sorulara cevap vermeyen Uslu, AA ekibini "polis çağırmakla" tehdit etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu çok adaletsiz bir karar. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu çok yanlış bir adımdı. Kendileri için de hayır getirmeyecek." dedi.
ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.
Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde kilise bayramı kutlandı.
Yıldırım'ın ziyareti kapsamında TİKA'nın başkent Kişinev ve Gökoğuz Yeri'nde hayata geçirdiği projelerin açılışı yapılacak. TİKA'nın geçen yılki selde evleri yıkılan 15 aile için yaptığı konutların tapuları teslim edilecek
FETÖ/PDY'nin Suudi Arabistan yapılanması kapsamında, hac ve umre gibi organizasyonlar düzenleyerek maddi gelirini örgüte aktardıkları belirlenen 16 kişi, gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilerek Türk yetkililere teslim edildi
Adalet Bakanı Bozdağ, 8 Mayıs Pazartesi günü ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile Washington'da, Gülen'in iadesine ilişkin görüşme yapacak