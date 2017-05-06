Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:54, 06 Mayıs 2017 Cumartesi
Eğitim
17:04, 06 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Milli Eğitim'den sınav ücretlerine ödeme kolaylığı
Milli Eğitim'den sınav ücretlerine ödeme kolaylığı

Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sistem sınavlarına başvuracakların sınav ücretlerini kredi kartı ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilmesi için uygulama başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan merkezi sistem sınavlarına başvuracak kişiler, sınav ücretlerini kredi kartı ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilecek.

MEB uygulama öncesi ehliyet, açık lise ve ortaokul, görevde yükselme, elektronik ortam sınavları gibi merkezi sistem sınavlarının ücretlerini "Online tahsilat sistemi" ile kamu bankaları aracılığıyla tahsil ediyordu.

MEB Bilgi İşlem Dairesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje ile sınavlara başvuracak kişilere ücretlerini kredi kartları ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilme olanağı getirildi.

Adaylar bankalara gitmeden ev, iş yeri veya mobil cihazlardan sınav ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlayabilecek. Sınav ücreti, "https://odeme.meb.gov.tr" adresinden yatırılabilecek.



İlgili Konular MEB Milli Eğitim Bakanlığı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Eğitim Haberleri
Milli Eğitim'den sınav ücretlerine ödeme kolaylığı
Milli Eğitim'den sınav ücretlerine ödeme kolaylığı

Milli Eğitim Bakanlığı, merkezi sistem sınavlarına başvuracakların sınav ücretlerini kredi kartı ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilmesi için uygulama başlattı
YÖK'ten 'uzaktan öğretim' açıklaması
YÖK'ten 'uzaktan öğretim' açıklaması

YÖK Başkanı Saraç, uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda "uzaktan öğretim" ibaresinin, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren bu programlara kaydolan öğrenciler için geçerli olacağını bildirdi
Türkiye'deki eğitim sistemi Bosna Hersek'te anlatıldı
Türkiye'deki eğitim sistemi Bosna Hersek'te anlatıldı

Türkiye'deki mevcut eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından Bosna Hersek'te anlatıldı.
Eğitimcilerden TEOG 2 dönem sınavı için öneriler
Eğitimcilerden TEOG 2. dönem sınavı için öneriler

Yarın ve perşembe günü yapılacak olan TEOG sınavları ile ilgili eğitim uzmanları önerilerde bulundu
1 milyon 185 bin öğrenci TEOG maratonunda sona geldi
1 milyon 185 bin öğrenci TEOG maratonunda sona geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 26-27 Nisan'da yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlara, 1 milyon 185 bin öğrencinin girmesi öngörülüyor
TEOG'a beş gün kala öneriler
TEOG'a beş gün kala öneriler

Beş gün sonra gerçekleşecek TEOG sınavları öncesi uzmanlar başarıyı arttırmaya yardımcı olacak görüşlerini paylaştı
Japonya'da eğitim için burs başvuruları başladı
Japonya'da eğitim için burs başvuruları başladı

Japonya'da eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler için 2018 yılı "Monbukagakusho:MEXT" burs başvuruları başladı.
MEB'den özel okul ücretleri için elektronik takip
MEB'den özel okul ücretleri için elektronik takip

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okul eğitim ücretlerine yapılacak zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediği, geçen yıl kurulan "elektronik takip" sistemiyle denetlenmeye başlandı
YÖKDİL Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz'da
YÖKDİL Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz'da

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz Pazar günü yapılacak
İÜ'de yabancı dilde eğitim verecek 3 program açıldı
İÜ'de yabancı dilde eğitim verecek 3 program açıldı

İÜ, İstanbul İngilizce Tıp, İngilizce Eczacılık ile İlahiyat Arapça lisans programları açtı
ÖSYM'nin 'puan türü' değişiklikleri duyurusu
ÖSYM'nin 'puan türü' değişiklikleri duyurusu

YÖK, "Duyuruda belirtilen düzenleme, yüksekokuldan fakülteye dönüşen sadece perfüzyon ve antrenörlük eğitimi programlarına ilişkindir." açıklamasında bulundu.
ÖSYM'den 2017 LYS başvuruları için kamu spotu VİDEO
ÖSYM'den 2017 LYS başvuruları için kamu spotu | VİDEO

ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotuyla, 17 Nisan'da sona erecek LYS başvurularında dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylar uyarıldı
LYS sınav merkezleri listesine güncelleme
LYS sınav merkezleri listesine güncelleme

ÖSYM tarafından, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın uygulanacağı ilçe sınav merkezleri listesinin güncellendiği bildirildi
Amerika da ödül alan Türk Robotik takımı Türkiye'ye dönüyor
Amerika’da ödül alan Türk Robotik takımı Türkiye'ye dönüyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “INTEGRA 3646”, Kaliforniya’da düzenlenen FIRST Robotics Competition yarışmasının en saygın ödülü olan Chairman’s Award’u ülkemize kazandırdı.
Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitimi kaldırıyor
Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitimi kaldırıyor

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Sağlam, huzurlu ve esenlikle eğitim alabileceği bir ortamı oluşturmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için ikili eğitimi kaldıracağız" dedi
LYS başvuru işlemleri başladı
LYS başvuru işlemleri başladı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre LYS başvuruları bugün başladı. Başvurular yaklaşık 2 hafta sürecek.

Haberler

1 milyon 185 bin öğrenci TEOG maratonunda sona geldi
1 milyon 185 bin öğrenci TEOG maratonunda sona geldi

MEB'den özel okul ücretleri için elektronik takip
MEB'den özel okul ücretleri için elektronik takip

Engelli öğretmen ataması tercih günleri belli oldu
Engelli öğretmen ataması tercih günleri belli oldu

Yurt dışında görevlenlendirilecek öğretmenler için sınav
Yurt dışında görevlenlendirilecek öğretmenler için sınav

Yeni müfredat için 185 bin görüş mercek altında
Yeni müfredat için 185 bin görüş mercek altında

Okullarda yeni yabancı diller öğretilecek
Okullarda yeni yabancı diller öğretilecek

MEB sözleşmeli öğretmen alımı takvimini açıkladı
MEB sözleşmeli öğretmen alımı takvimini açıkladı

Sözleşmeli öğretmen atamaları Twitter'da
Sözleşmeli öğretmen atamaları Twitter'da






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 