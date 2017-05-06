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Güncelleme: 03:25, 07 Mayıs 2017 Pazar

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Bu laleyi koparana 42 bin lira ceza var | FOTO
Bu laleyi koparana 42 bin lira ceza var | FOTO

Havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan, koruma altındaki endemik bitki Manisa lalesini tahrip edenlere, 42 bin 479 lira cezai işlem uygulanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Senede bir kez açan koruma altındaki endemik bitki Manisa lalesini koparan ve tahrip edenlere 42 bin 479 lira ceza uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı. Lale soğanlarının sökülmesi ve çiçeklerin koparılması nedeniyle yayılmasında sorunlar yaşanan lalenin korunması için özel tedbirler alınıyor.

"Fotoğraf çekebilir, tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz"

Tek bir lalenin soğan veya çiçeğinin koparılıp götürülmesi halinde verilecek idari para cezasının bu yıl artırıldığına işaret eden Bayil, şunları kaydetti:

"Manisa için simge niteliği taşıyan lalelerin koparılmaması, soğanlarının sökülmemesi gerekiyor. Bunun yerine bu doğal güzelliği yerinde görüp fotoğrafını çekebilir, tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz. Çiçeklere zarar verilmesi halinde, türün hızla azalarak yok olması riski bulunuyor. Bu çiçeğe zarar verenler 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 42 bin 479 lira cezai yaptırımla karşılaşabilir."

Manisa lalesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devrine adını veren, Avrupa ülkelerine de götürülen Manisa lalesi, Spil Dağı'nda doğal olarak yetişiyor.

"Lale Devri"nde Spil Dağı'nda yetişen laleler toplanarak İstanbul'a gönderiliyordu.

Spil Dağı'nın 1968'de milli park ilan edilmesinden sonra doğal yetişme alanları koruma altına alınan ve sayıları her geçen gün artan laleler, senede bir kez, özellikle mart ve nisanda yoğun olarak çiçek açıyor. Laleler, duruma göre eksi 15 derece soğuğa dahi dayanabiliyor.



İlgili Konular Manisa lalesi
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Bu laleyi koparana 42 bin lira ceza var FOTO
Bu laleyi koparana 42 bin lira ceza var | FOTO

Havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan, koruma altındaki endemik bitki Manisa lalesini tahrip edenlere, 42 bin 479 lira cezai işlem uygulanacak
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