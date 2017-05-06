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Güncelleme: 02:24, 07 Mayıs 2017 Pazar

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Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali
Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali

Balıkesir'deki festivalde ABD, Kazakistan, İran, Malezya, Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Katar, Ürdün, Moğolistan ve Romanya'dan aralarında kadınların da olduğu okçular ve temsili savaşçılar, at üstünde vatandaşları selamladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Balıkesir'de düzenlenen "Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu ve Atlı Savaş Sanatları Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı.

Balıkesir Büyükşehir ve Karesi belediyeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Karesi Atlı Okçuluk Derneği tarafından düzenlenen festivale 16 ülkeden 37'si yabancı 407 sporcu katılıyor. Festivale katılan sporcular, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddelerinden geçerek Atatürk Parkı'na kadar at üstünde dolaştı.

ABD, Kazakistan, İran, Malezya, Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Katar, Ürdün, Moğolistan ve Romanya'dan gelen, aralarında kadınların da olduğu okçular ve temsili savaşçılar, vatandaşları selamladı.

Yürüyüşe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti milletvekilleri ve sporcular katıldı.

Sanatçılar İrfan Gürdal ile Arslan Sultanbekov, Atatürk Parkı'nda konser verdi.

Türk kültürüne sahip çıkmak ve kültür mirasını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festival kapsamında, Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki festival alanına temsili "Ortaçağ Pazarı" ve "Yörük Türkmen Obaları" kuruldu.

Festival kapsamında, atlı okçuluk ve yaya okçuluğu yarışma ve şovlarının yanı sıra, mas güreşi, yağlı güreş, İspanyol at şovları ile atak okçuluk, kılıç kalkan,mangala, aşık oyunları sergilenecek.



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Uluslararası Altın Ok Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali

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