Türkiye, UNESCO ve BMDTÖ yürütme konseylerine aday

Bakü'de düzenlenen 4. Dünya Kültürler Arası Diyalog Forumu Bakanlar Oturumunda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizmin dünyanın en önde gelen sosyo-ekonomik sektörlerden biri haline geldiğine dikkati çekti.
Avcı, turizmin deniz, kum, güneş olgusunun ötesine geçip başta kültür olmak üzere farklı türlerin ortaya çıkmasının neticelerinden biri olarak şekillendiğini ve kültür ile turizmin birbirinden ayrı düşünülemeyen alanlar haline geldiğini söyledi.
Bakan Avcı, inanç turizmine ilişkin şöyle konuştu:
"Dünya Turizm Örgütü rakamlarına göre, 2016 yılında dünya genelinde seyahat eden insan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artış ile 1,2 milyara ulaştı. Bu 1,2 milyar kişinin önemli bir kısmı tatiline inanç motivasyonunu da dahil etmektedir. Dünyada giderek büyüyen inanç turizminden elde edilen gelir 20 milyar doları bulmuş durumdadır. Türkiye’de ise 43 ilde inanç turizmine yönelik alan bulunmaktadır. Bir başka deyişle her iki şehrimizden birinde inanç turizmine konu olan kutsal mekanlar bulunmaktadır."
Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Günümüzde ya da gelecekte kurulacak her türlü iş birliği ve ortaklığın devamının temelinde kültürlerarası diyalog yatmaktadır. Karşılıklı saygı ve tanımaya dayalı çoğulcu-demokratik bir sistem için küresel ve bölgesel düzeyde birbirimize destek olmak, iş birliği yapmak zorundayız. Hem BMDTÖ hem de UNESCO nezdinde ülkemizin vereceği katkıyı azami düzeye çekebilmek için 2017-2021 Dönemi UNESCO Yürütme Kurulu adaylığı ve BMDTÖ 2018-2021 Yürütme Konseyi adaylıklarını buradan açıklıyor ve desteğinizi bekliyorum."
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