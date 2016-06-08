17:47, 06 Mayıs 2017 Cumartesi

CHP PM yarın olağanüstü toplanacak





CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkini görüşecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi CHP Parti Meclisi (PM) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak. Çarşamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için PM'den talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmişti. MYK'nın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı. CHP PM'nin yarın saat 13.00'te parti genel merkezinde yapılacağı bildirildi. PM'nin tek gündem maddesi ise Sağlar'ın durumu. PM'den, Sağlar için "kesin çıkarma" başlığının bulunduğu tüzüğün 70'inci maddesi ile tedbirli olarak YDK'ya sevk edilmesi istenecek. Çağrı yazısında Sağlar için tüzüğün 68'inci maddesinin F fıkrasının uygulanması da isteniyor. MYK'DA REVİZYON OLABİLİR Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK revizyonu yapacağı" iddiası ise son gelişmelerle hız kazanabilir. Kılıçdaroğlu'nun sadece parti sözcülüğüne atama yapmayıp, sınırlı da olsa MYK'da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Bunun da zamana yayılmadan birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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