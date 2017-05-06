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Klasik otomobil ve motosikletler Saraybosna'da buluştu | FOTO
Klasik otomobil ve motosikletler Saraybosna'da buluştu | FOTO

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 15. Uluslararası Klasik Otomobil ve Motosiklet Buluşması düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 15. Uluslararası Klasik Otomobil ve Motosiklet Buluşması düzenlendi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde sergilenen otomobiller büyük ilgi görürken, Saraybosnalıların en çok rağbet gösterdiği araç 1917 model Ford T oldu.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden 50 aracın sergilendiği buluşmaya, Bosna Hersek'in yanı sıra, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Sırbistan'dan da katılım oldu.

Rengarenk araçlar, günün erken saatlerinde kentin sokaklarını turlayarak Saraybosnalıları adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Buluşmanın organizatörü Saraybosna Oldtimer Kulübü Başkanı Nedim Husic yaptığı açıklamada, "Bu yıl sergilenen 50 araç arasında, Avrupa'da benzerlerine sık sık rastlayamadığımız 1917 üretimi bir araç da bulunuyor. Bu yılki değerli araçlarımız arasında Cadillac Eldorado, Fiat ve Ford'un çeşitli modelleri ile 1922 üretimi Buick marka otomobil de var." ifadelerini kullandı.

Sergilenen araçların maddi değeri hakkında net bir bilgiye sahip olmadığını belirten Husic, "Bir aracı 200, 300 bin avroya satabilirsiniz ancak içinizdeki otomobil aşkı paha biçilmezdir." dedi.

Sergilenen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand'ın kullandığı aracın kopyası da büyük ilgi gördü.



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