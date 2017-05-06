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Filistin
18:43, 06 Mayıs 2017 Cumartesi

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Meşal'den Hamas'ın yeni yönetimi için ilk açıklama
Meşal'den Hamas'ın yeni yönetimi için ilk açıklama

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal, "Heniyye başkanlığındaki yeni yönetim, esirlerin ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve ablukanın kırılması için gereken sorumluluğu taşıyabilecek güçtedir." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meşal, El-Cezire'ye yaptığı açıklamada, demokratik ve kardeşçe bir atmosferde yapılan seçimlerde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına kendisinden sonra İsmail Heniyye'nin seçildiğini ve Heniye başkanlığındaki Hamas'ın yeni yönetiminin, Filistin halkının beklentileri, öncelikleri ve sıkıntıları da dahil tüm dosyalarda sorumlulukları üstlenme gücüne sahip olduğunu belirtti.

Meşal ayrıca, "Yeni yönetim, esirlerin ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve ablukanın kırılması için gereken sorumluluğu taşıyabilecek kudrettedir. Hamas'ın her üyesi, hareketin yeni Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin ve yönetimin arkasındadır." dedi. 

"HAMAS, ASKERİ, SİYASİ, İSTİŞARE VE DEMOKRASİ ALANINDA İFTİHAR ETTİĞİMİZ MODELLER ORTAYA KOYDU"

Hamas'ın, hangi Filistinli gruba mensup olursa olsun İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması, "Filistin rüyasının" hayata geçirilmesi için çalışılması, özgürlük ve vatana dönüş gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra ellerinden çalınan tüm hakların geri alınması konularında sorumluluğunun olduğunu hatırlatan Meşal, şöyle devam etti:

"Ben ve kardeşlerim, bu harekette yönetim arkasında saf tutan birer neferiz. Tek yüreğiz. Hamas, askeri, siyasi, istişare ve demokrasi alanında iftihar ettiğimiz modeller ortaya koydu."

"HAMAS'A VE ÜMMETE MAKAMLARA BAKMAKSIZIN HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Hamas Şura Genel Meclisinden kendisine birçok görev teklif edildiğini ancak kendisini mazur görmelerini istediğini belirten Meşal, "Ben yalnızca Hamas Şura Genel Meclisi üyesiyim. Hamas'a ve ümmete makamlara bakmaksızın hizmet etmek istiyorum. Öte yandan hareketin yeni Siyasi Bürosu üyeleri de uygun bir zamanda açıklanacaktır." ifadesini kullandı.



İlgili Konular Hamas meşal El-Cezire İsmail Heniyye
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