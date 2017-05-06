Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:24, 06 Mayıs 2017 Cumartesi
Güncel
19:29, 06 Mayıs 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Erdoğan'dan üç aylara özel yardım mekanizması önerisi
Erdoğan'dan üç aylara özel yardım mekanizması önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç aylar boyunca Mekke ve Medine'de bulunan dünyanın her köşesinden gelmiş gariplere yardım ulaştıracak bir mekanizmayı kurabiliriz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahariye Mevlevihanesi'nde "Mukaddes Emanetler Işığında Sergi ve Konferansı"nda konuştu.

Erdoğan, "Milletimizin tamamının katkılarıyla oluşturulacak bir fon aracılığıyla mübarek üç aylar boyunca Mekke ve Medine'de bulunan dünyanın her köşesinden gelmiş gariplere yardım ulaştıracak bir mekanizmayı da kurabiliriz. Bunun da gayreti içinde olmamız gerekir diye düşünüyorum." dedi.

"YAŞANAN VAHŞET YÜREĞİMİZİ PARÇALIYOR"

"Asırlar boyunca İslam'ın ve Müslümanların en nadide eserlerine ev sahipliği yapmış Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet yüreğimizi parçalıyor, yakıyor." diyen Erdoğan, "Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım. Tanıdıktan sonra tabii bu çok daha ağırımıza gidiyor. Bütün o eserlerin yer ile yeksan olması bizi gerçekten yakıyor, yıkıyor." şeklinde konuştu.

Her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliği ihtiyaç olan bir dönemden geçildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esasen bölgede oynanan oyunun bizim birliğimizi, beraberliğimizi, geleceğimizi hedef aldığını da çok iyi biliyoruz ama ne yazık ki hala üzülerek söyleyeceğim, birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize gayret sarf etmeyip 'Acaba nasıl kendi içimizde bölünebiliriz', bunun gayreti içerisinde olanları da gördükçe bu bizi ayrıca yaralıyor. Her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliği, kardeşliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum.

Bizim bu dayanışmamız, bu birliğimiz, bu beraberliğimiz tartışılmaz, bunun devam etmesi, güçlenerek devam etmesi olmazsa olmazımızdır. Bugüne kadar bu senaryonun neticeye ulaşmasına izin vermedik. İnşallah bundan sonra da bölünmemize zemin hazırlama gayreti içerisine girenlere bu fırsatı milletimizle beraber vermeyeceğiz."

"SORUMLULUĞUMUZ ÇOK AĞIR"

Erdoğan, "Türkiye'nin duruşu, dünyanın her yerindeki mazlumlar ve mağdurlar için de bir umut kaynağı olacaktır. Zaten halklar nezdinde bir sıkıntı yok. Sıkıntı başka yerde. Bu bakımdan sorumluluğumuz çok ağır. Kendimizle birlikte bölgemizde ve dünyada üstlendiğimiz misyonun hakkını vermek millet ve devlet olarak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular recep tayyip erdoğan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
"Dereyi görmeden paçayı sıvayanlar paçayla ortada kalacaklardır"

Devlet Bahçeli, "Hayır'cılar toplanıyormuş, 'Şu aday olsun, bu öne çıksın' diyorlarmış. Dereyi görmeden paçayı sıvayanlar, gördükleri derenin derinliği karşısında ya boğulacak ya da sıvadıkları paçayla ortada kalacaklardır" dedi
Erdoğan'dan üç aylara özel yardım mekanizması önerisi
Erdoğan'dan üç aylara özel yardım mekanizması önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç aylar boyunca Mekke ve Medine'de bulunan dünyanın her köşesinden gelmiş gariplere yardım ulaştıracak bir mekanizmayı kurabiliriz." dedi.
Bahreyn Türk vatandaşlarına vize harcını kaldırdı
Bahreyn Türk vatandaşlarına vize harcını kaldırdı

Türk vatandaşlarının Bahreyn'e yapacakları ziyaretlerde vize harcından muaf tutulacağı bildirildi
CHP PM yarın olağanüstü toplanacak
CHP PM yarın olağanüstü toplanacak

CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkini görüşecek
Selanik'te FETÖ'cü diplomat çift kayıplara karıştı
Selanik'te FETÖ'cü diplomat çift kayıplara karıştı

FETÖ mensubu oldukları belirtilen çift, Yunanistan'ı terk ederek izlerini kaybettirdi
Yunus Emre kabri başında anıldı
Yunus Emre kabri başında anıldı

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kabri başında anıldı
Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 13 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu
Yıldırım'dan Moldova ve Gagavuz Yeri'ne destek sözü
Yıldırım'dan Moldova ve Gagavuz Yeri'ne destek sözü

Başbakan Yıldırım, gerek Moldova'ya, gerek Gagavuz Yeri'ne kalkınma yardımı ve gerekli desteklerin verilmesine devam edeceklerini söyledi
Eski TBMM Başkanı Toptan trafik kazası geçirdi
Eski TBMM Başkanı Toptan trafik kazası geçirdi

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın içinde bulunduğu araç, TEM otoyolu Düzce kesiminde kaza yaptı
CHP'de sürpriz istifa
CHP'de sürpriz istifa

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, partideki görevlerinden istifa etti
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 40 tutuklama
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 40 tutuklama

İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınan 61 kişiden 40'ı tutuklandı
Başbakan Yıldırım Gökoğuz Yeri'nde
Başbakan Yıldırım Gökoğuz Yeri'nde

Başbakan Binali Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak üzere Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesine geldi
FETÖ firarisi Emre Uslu ABD'de görüntülendi FOTO
FETÖ firarisi Emre Uslu ABD'de görüntülendi | FOTO

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ firarisi Uslu, AA tarafından evinin bulunduğu sokakta görüntülenmesine tepki gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sorulara cevap vermeyen Uslu, AA ekibini "polis çağırmakla" tehdit etti.
Aliyev'den AKPM'nin Türkiye kararına tepki
Aliyev'den AKPM'nin Türkiye kararına tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu çok adaletsiz bir karar. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu çok yanlış bir adımdı. Kendileri için de hayır getirmeyecek." dedi.
ÖSYM'den ALES adaylarına 09 45 uyarısı
ÖSYM'den ALES adaylarına 09.45 uyarısı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.
Edirne'de Bulgarlar kilise bayramlarını kutladı
Edirne'de Bulgarlar kilise bayramlarını kutladı

Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde kilise bayramı kutlandı.

Haberler

Erdoğan: Benim adıma sadece Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur
Erdoğan Benim adıma sadece Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur

Erdoğan bugün AK Parti'ye üye olacak
Erdoğan bugün AK Parti'ye üye olacak

Erdoğan Hindistan'da iş adamları ile biraraya geldi
Erdoğan Hindistan'da iş adamları ile biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'a gidiyor

Erdoğan'dan sınır ötesi için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mesajı
Erdoğan'dan sınır ötesi için 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mesajı

Erdoğan yarın Hindistan'a gidecek
Erdoğan yarın Hindistan'a gidecek

Erdoğan mayısta dünya liderleriyle görüşecek
Erdoğan mayısta dünya liderleriyle görüşecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 