Mursi, can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünüyor

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu belirterek, ailesi ve avukatıyla görüşme talebinde bulundu.
Kahire Ceza Mahkemesinde, "yargıya hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Mursi, yaklaşık dört yıldır görüşmediği ailesi ve savunma heyeti ile görüşme talep etti. Mursi, "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu belirterek, bu meseleyi avukatı ile görüşmek istediğini dile getirdi.
AA'ya konuşan Mursi'nin Savunma Heyeti Başkanı Abdulmunim Abdulmaksud da mahkemenin, müvekkilinin görüşme talebini reddettiği ve duruşmanın 30 Eylül'e ertelendiği bilgisini verdi.
Mursi'nin oğlu Abdullah, yayımladığı açıklamada, bugün "hukuksuz yargılama" sırasında babasının, hayatını tehdit eden bazı durumlardan şikayet ederek, Savunma Heyeti ile yaklaşık dört yıldır görüşemediği ailesi ve avukatıyla görüşme talebinde bulunduğunu aktardı.
Açıklamada, 3 Temmuz 2013'ten bu yana alıkonulan Mursi'nin hayatından Mısır yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.
İsminin açıklanmasını istemeyen emniyet kaynakları ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, "hayatını tehdit eden bazı durumlar" olduğunu belirterek, ailesi ve avukatıyla görüşme talebinde bulundu
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