Hatay Valiliğinden 'İdlib' açıklaması

Hatay Valiliği, Arapça yayın yapan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan Suriye'nin İdlib bölgesine gireceği iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Arapça yayın yapan bazı siteler ve sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Türk ordusunun İdlib bölgesine gireceği şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.
Böyle bir açıklamanın Valiliğimiz tarafından yapılması da söz konusu değildir."
Hatay Valiliğinden bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere ilişkin, "İddia edildiği gibi Türk ordusunun İdlib bölgesine gireceği şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi
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