ABD'den Maduro hükümetine tepki

Akıncı: Bu bizim neslin, bizim kuşağın son denemesidir

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Takvime, aceleye gerek yok' diyorlar ama 50 yıl geçti. 1968'te başladı Kıbrıs müzakereleri, bir 50 yıl daha bu işi konuşmak niyetinde değiliz. O nedenle bu bizim neslin, bizim kuşağın son denemesidir" dedi