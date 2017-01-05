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Amerika
23:29, 06 Mayıs 2017 Cumartesi

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ABD'den Maduro hükümetine tepki
ABD'den Maduro hükümetine tepki

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun kendi halkının temel haklarını hiçe sayması ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi artırdı" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Venezuela'daki ikinci ayına giren protesto gösterilerinin hedefindeki Maduro hükümetine tepki gösterdi.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela Devlet Başkanı (Nicolas) Maduro'nun kendi halkının temel haklarını hiçe sayması ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi artırdı." dedi.

Maduro hükümetinin göstericilere şiddet uygulamasından derin endişe duyduklarını belirten Haley, "Maduro rejimi Venezuela'nın anayasasına ve halkının sesine saygı göstermeli. Özellikle de hükümetin Venezuela halkının temel gıda ve tıbbi ihtiyaçları karşılayamaması endişe verici." ifadesini kullandı.

Ülkedeki siyasi tutukluların durumunu da yakından takip ettiklerini aktaran Haley, hükümete haksız yere tutuklanan herkesi derhal serbest bırakması çağrısı yaptı.



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Amerika Haberleri
ABD'den Maduro hükümetine tepki
ABD'den Maduro hükümetine tepki

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