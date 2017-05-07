Güncelleme: 23:58, 06 Mayıs 2017 Cumartesi

Macronleaks skandalı Fransa'da deprem etkisi yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Seçim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ait olduğu bildirilen elektronik postaların yasa dışı yollardan elde edilmesini ve seçim yasaklarının da başlamış olduğunu gerekçe göstererek basının konuyla ilgili haber yapmamasını ilgili dokümanların vatandaşlarca sosyal medyadan paylaşılmamasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Afrika'da İslam'ın Hazineleri" adlı sergiye katılımının ardından yaptığı konuyla ilgili açıklamada, seçim kampanyası boyunca bu tip risklerin olduğunu söylediklerini anımsatarak, konuyla ilgili araştırma yapılacağını bildirdi.

Macron'un kampanya ekibine ve taraftarlarına ait içinde mali bilgilerin de bulunduğu yaklaşık 15 gigabit boyutunda on binlerce kişisel ve resmi elektronik postanın çalındığı tahmin ediliyor.





