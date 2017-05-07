09:45, 07 Mayıs 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Mayıs 2017

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İl Danışma Meclisine katılacak, STK temsilcileri ile teşekkür buluşmasına iştirak edecek.

(Bursa/13.30/17.30)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti ilçe başkanları ve partili belediye başkanları ile toplantı yapacak, Arapgir'de parti teşkilatını, Belediyeyi ve Kaymakamlığı ziyaret edecek.

(Malatya/09.30-14.00)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, İl Özel İdaresini, Belediyeyi ve esnafı ziyaret edecek, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla Kaleardı Şehir Parkı inşaatında incelemede bulunacak.

(Bayburt/11.00-16.20)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa'da Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in yarışacağı cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Azerbaycan'da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Bakü)





SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sona erecek.

- Şampiyonanın son gününde Türk sporculardan grekoromen stil 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Emrah Kuş, 80 kiloda Aslan Atem ve 85 kiloda Metehan Başar mindere çıkacak.

(Novi Sad/11.00/20.00)

2- Avrupa Karate Şampiyonası Kocaeli'de sona erecek.

- Şampiyonanın son gününde Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı altın, Kadın Kata Milli Takımı ise bronz madalya için tatamiye çıkacak.

(Kocaeli/09.30/12.45)

3- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçında Çaykur Rizespor ile Bursaspor karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Rize/16.00)

4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, tekler ve çiftler final müsabakalarıyla Garanti Koza Arena'da sona erecek.

(İstanbul/14.00/17.00)

5- Basketbolda 2019 Erkekler FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin kura çekimi Çin'de yapılacak.

(Guangzhou/15.00)

6- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes, Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Balıkesir/18.00) (Fotoğraflı)

7- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

8- TFF 1. Lig'de 32. haftaya, Sivasspor-Bandırmaspor, Samsunspor-Giresunspor, Mersin İdmanyurdu-Göztepe, Büyükşehir Gaziantepspor-Ümraniyespor, Boluspor-Şanlıurfaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Samsun/Mersin/16.00/Gaziantep/Bolu/18.30)

9- Moto GP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı İspanya Grand Prix'i koşulacak.

(Jerez/15.00)

ÖZEL HABER

1 - Gıda enflasyonunu düşürecek radikal kararlar geliyor

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla işlenmemiş gıda ürünlerine yönelik iç piyasada arz sürekliliğini gözeten dış ticaret tedbirleri alacağız"

- "Ekmekte fiyat belirleme sürecine ilişkin de yeni düzenlemeler kararlaştırdık"

- "Sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlendiği taze meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanallarını devreye sokacağız"

- "Saklanabilir ürünlerde yasa dışı stoklamaya ilişkin denetimlerin artırılması hususlarında kısa sürede önemli adımlar atacağız"

2 - ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem

- ASELSAN, günümüzün muharebe sahası ihtiyaçlarını en ileri derecede karşılamak üzere yeni nesil zırhlı muharebe sistemi "Korhan"ı geliştirdi

- Yüksek ateş gücüne sahip olan, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan Korhan, en son teknoloji ürünü kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor

3 - Bankalardaki mevduat 1,5 trilyonu aştı

- Bankacılık sektörünün bu yılın mart sonu itibarıyla toplam mevduatı 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 trilyon 518 milyar liraya ulaştı

- İstanbul, yaklaşık 656 milyar liralık mevduatla ilk, Bayburt ise 387,6 milyon liralık mevduatla son sırada yer aldı

- Son bir yıllık dönemde mevduatını en fazla yükselten kent yüzde 72,7 artışla Adıyaman, en fazla düşüren kent ise yüzde 4,5 azalışla Nevşehir oldu