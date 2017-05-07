09:57, 07 Mayıs 2017 Pazar

Genelkurmay Başkanı Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü



Foto: Arşiv

Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, terörizmle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler değerlendirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ABD'ye giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmede, terörizmle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.