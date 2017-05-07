10:31, 07 Mayıs 2017 Pazar

Kolombiya'daki selde ölü sayısı 370'e yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkedeki sel felaketleri ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 370'e yükseldiğini açıkladı.

Santos, Cali kentinde düzenlenen Ulusal Risk Komitesi toplantısının ardından yağmur sezonunda meydana gelen doğal afetlerle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ülkede ilk yağmur döneminde 192 şehirde sel, nehir taşkını, toprak kayması gibi acil durum gerektiren olayların yaşandığını belirten Santos, bu felaketlerde toplamda 370 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de halen bulunamadığı kaydetti.

Santos, gelecek hafta yağışların zirve yapmasının beklendiğine işaret ederek, yetkililere dikkatli olunması ve gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

MOCOA'DA ÖLÜ SAYISI 331 OLDU

Öte yandan Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mocoa kentindeki sel felaketinde ölenlerin sayısının 331'e çıktığı ve şehirde halen 71 kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

Kolombiya'nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun 45 bin nüfuslu başkenti Mocoa'da 31 Mart gecesi başlayan yağışlar, Mulato, Sangoyaco ve Mocoa nehirlerinin taşmasına neden olmuş, nehirlerin dağlardan taşıdığı çamur ve dev kayalar bazı mahallelerin tamamen yok olmasına yol açmıştı.