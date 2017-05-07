10:37, 07 Mayıs 2017 Pazar

Konya'da lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı





Konya'da bir lunaparktaki "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Konya'da bir lunaparktaki "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Meram İlçesinde bulunan Karaaslan Hadimi Parkı'nda bulunan lunaparktaki "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracına 17 kişi bindi. 25 metre yüksekliğe kadar çıkabilen eğlence aracının halatı, yaklaşık 2 metre yüksekteyken koptu. Olayda, Sümeyra Tuz (30), E.T. (16), Fadime Tekin (37), E.T. (14), Yunus Gülkara (22), Merve Uslu (18), Ş.H.Ö. (17), Şerife Önal (23), R.S. (17) ve Beyzanur Uslu (19) yaralandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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