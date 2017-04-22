Fransa'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Fransa'da ülkenin kaderini belirleyecek cumhurbaşkanı seçiminde halk oy kullanmak üzere sandık başına gitti.
Kendisini siyasi olarak merkezde konumlayan ve ekonomi politikalarında liberal, sosyal politikalarda ise solcu olduğunu ifade eden ve kurduğu hareketle bir yıl kadar kısa bir sürede cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna kalmayı başaran Sosyalist Partinin eski Ekonomi Bakanı ve Yürüyüş Hareketi Lideri 39 yaşındaki Emmanuel Macron iki adayın yarışacağı seçim öncesi kamuoyu anketlerinde önde görünüyor.
İlk tur seçimlerde yanılmayan kamuoyu yoklamalarına göre, Macron'un yüzde 60'ın üzerinde oy alacağı, aşırı sağcı ve Ulusal Cephe partisinin eski lideri 48 yaşındaki Marine Le Pen'in ise yüzde 40'larda kalacağı tahmin ediliyor.
Olağanüstü hal altında gerçekleşen seçimlerde yaklaşık 67 bin oy kullanma merkezinde 50 bin'e yakın polis, jandarma ve asker görev yapıyor.
Fransa'nın ana kara topraklarında sabah 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, küçük şehirlerde 19.00'da (TSİ 20.00), büyük şehirlerde ise 20.00'da (21.00) sona erecek.
Anayasa Konseyi sonuçlarına göre, 23 Nisan'da yapılan seçimin ilk turunda toplam 47 milyon 582 bin 183 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 22,23 olmuştu. Konsey, ayrıca geçersiz oyların sayısının 659 bin 997 olduğunu açıklamıştı.
Resmi sonuçlara göre 11 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:
Emmanuel Macron - 8.656.346 - 24,01
Marine Le Pen - 7.678.491 - 21,30
François Fillon - 7.212.995 - 20,01
Jean-Luc Melenchon - 7.059.951 - 19,58
Benoit Hamon - 2.291.288 - 6,36
Nicolas Dupont-Aignan - 1.695.000 - 4,70
Jean Lassalle - 435.301 - 1,21
Philippe Poutou - 394.505 - 1,09
François Asselineau - 332.547 - 0,92
Nathalie Arthaud - 232.384 - 0,64
Jacques Cheminade - 65.586 - 0,18
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