Yargıtay'dan 'evlatlık' kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, doğumundan itibaren nüfusuna kaydettirdiği ve 10 yaşına kadar büyüttüğü çocuk biyolojik ailesi tarafından geri alınan kadının çocukla kişisel ilişki kurabileceğine, bunun için soy bağı bulunmasının gerekli olmadığına hükmetti.
Samsun'da çocuğu olmayan bir çift, 2002'de dünyaya gelen bir başka ailenin kızını, onların da izniyle kendi nüfuslarına kaydettirdi.
Çocuk doğumundan itibaren 10 yaşına kadar bu ailenin yanında kaldı ve onları kendi ailesi olarak tanıdı. Ancak, biyolojik ailesi çocuğu geri almak istedi ve nüfus kaydının iptali istemiyle dava açtı. Dava sonucunda çocuk, biyolojik ailesinin nüfusuna kaydedildi.
Biyolojik aile, çocuğu bu yaşa kadar büyüten anne ve babasıyla görüşmesine izin vermeyince çocuğu büyüten anne, çocukla kişisel ilişki kurulması istemiyle dava açtı.
Kavak Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı kadın ile çocuk arasındaki soy bağının kaldırıldığı, velayet ve kişisel ilişkinin ancak soy bağına dayalı kurulabileceği gerekçesiyle davayı reddetti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ret kararını bozdu.
Dairenin kararında, üçüncü kişilerle kişisel ilişkinin Türk Medeni Kanunu'nun 325. maddesinde düzenlendiği anlatıldı.
Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocukla kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkının üçüncü kişilere de verilebileceği belirtilen kararda, üçüncü kişilerin sadece hısımlardan ibaret olmadığı, kişisel ilişki kurulmasını istemek için soy bağı şartının da bulunmadığı ifade edildi. Kararda, şu tespitlere yer verildi:
"Küçük çocuk ile davacı arasında soy bağı kaldırılmış ise de küçüğün doğumundan itibaren davacı tarafından bakılıp büyütüldüğü, davacıyı annesi olarak bildiği sabittir. Duruşmada dinlenen çocuk da kendisine anne gibi davranan ve bakıp büyüten davacı ile kişisel ilişki kurmak istediğini beyan etmiştir. Çocuğun menfaatine aykırı düşmedikçe davacının küçükle kişisel ilişki kurulması talebinin karşılanması gerekir. Çocukla davacı arasındaki kişisel ilişki kurulmasının çocuğun menfaatine uygun olmayacağı yönünde ciddi ve inandırıcı bir olgu ve delil bulunmamaktadır. O halde davacı ile küçük arasında uygun bir kişisel ilişki tesisi gerekirken isteğin reddi doğru olmamıştır."
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlatlık çocuğu biyolojik ailesi tarafından geri alınan kadının, çocukla kişisel ilişki kurabileceğine, bunun için soy bağı bulunmasının gerekli olmadığına hükmetti
ABD'nin başkenti Washington’da düzenlenen "Pasaport DC" programı kapsamında 4 bine yakın kişi Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti
Konya'da bir lunaparktaki "Adrenalin Kule" adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, terörizmle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yaşanan son gelişmeler değerlendirildi
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, "Cami Gençlik Buluşması" çalışmaları kapsamında 2 bin gençle Süleymaniye Camii’nde sabah namazı kıldı
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda kamunun kullanımına açılmış eserlerden, elektronik ortam vasıtasıyla, kendi imkanlarıyla basılı veya dijital kopya çıkaran kullanıcılardan artık ücret tahsil edilmeyecek
Havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başlayan, koruma altındaki endemik bitki Manisa lalesini tahrip edenlere, 42 bin 479 lira cezai işlem uygulanacak
Balıkesir'deki festivalde ABD, Kazakistan, İran, Malezya, Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Katar, Ürdün, Moğolistan ve Romanya'dan aralarında kadınların da olduğu okçular ve temsili savaşçılar, at üstünde vatandaşları selamladı
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Türkiye'nin 2017-2021 Dönemi UNESCO Yürütme Kurulu ve Birleşmiş Milletler Dünya Ticaret Örgütü (BMDTÖ) 2018-2021 Yürütme Konseyine aday olduğunu açıkladı
Giresun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Alucra İlçe Jandarma Komutanı Y.C, evinde yapılan aramada bir koli içerisinde saklanmış olarak bulundu
Hatay Valiliğinden bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere ilişkin, "İddia edildiği gibi Türk ordusunun İdlib bölgesine gireceği şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi
Devlet Bahçeli, "Hayır'cılar toplanıyormuş, 'Şu aday olsun, bu öne çıksın' diyorlarmış. Dereyi görmeden paçayı sıvayanlar, gördükleri derenin derinliği karşısında ya boğulacak ya da sıvadıkları paçayla ortada kalacaklardır" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç aylar boyunca Mekke ve Medine'de bulunan dünyanın her köşesinden gelmiş gariplere yardım ulaştıracak bir mekanizmayı kurabiliriz." dedi.
Türk vatandaşlarının Bahreyn'e yapacakları ziyaretlerde vize harcından muaf tutulacağı bildirildi