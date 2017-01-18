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TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak

Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yapılandırmaya başvuruda bulunamayanlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması teklifi, Meclis'in bu haftaki gündemini oluşturacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 9 Mayıs Salı günü ele alınacak.

KAMU ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Teklif, Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandırıyor.

Teklifle, 31 Mart 2017'den önceki gümrük vergileri, vergi ve bazı idari para cezaları, sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası yapılandırma kapsamına alınıyor.

Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

HURDA ARAÇLAR İÇİN DÜZENLEME

1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak, tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Hurdaya çıkartılan taşıt üzerindeki hacizler kaldırılacak.

30 HAZİRAN 2017'YE KADAR BAŞVURMALARI GEREKECEK

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunacak.

Yeniden yapılandırılan borçlar 18, il özel idareleri ve spor kulüplerinin borçları ise 36 taksitte ödenebilecek. Peşin ödemelerde ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.



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