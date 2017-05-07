Kerkük'te DEAŞ saldırısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'ta DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge karargahına saldırısı üzerine çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü, Peşmerge güçlerinin de iki kayıp verdiği belirtildi.
Kerkük'te görevli Peşmerge komutanlarından Binbaşı Hiva Abdullah, basına yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sabah saatlerinde kentin güneyindeki operasyonlar komutanlığını hedef aldığını söyledi.
Abdullah, "Saldırı, karargah nizamiyesindeki Peşmerge güçleri tarafından püskürtülerek, 3'ü intihar eylemcisi 5 militan ölü ele geçirilmiştir. Saldırıda 2 Peşmerge hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı." dedi.
Irak'ta her geçen gün toprak ve güç kaybına uğrayan terör örgütü içinde aşırı moral bozukluğu yaşandığını belirten Abdullah, DEAŞ üyelerinin Kerkük ve Musul'daki bazı güvenlik bölgelerine bu tür saldırı girişimleriyle mevcudiyetlerini hissettirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Kerkük'ün güvenliği için güneydeki Havice ilçesinin bir an önce kurtarılması gerektiğini vurgulayan Peşmerge komutanı, "Yaklaşık 3 yıldan beri DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Havice, Kerkük için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Özellikle merkezi hükümet, ilçe ve ona bağlı köyleri bir an önce DEAŞ'tan kurtarma yollarını bulmalı." diye konuştu.
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Peşmerge komutanlarından Binbaşı Abdullah, "Saldırı, karargah nizamiyesindeki Peşmerge güçleri tarafından püskürtülerek, 3'ü intihar eylemcisi 5 militan ölü ele geçirilmiştir. Saldırıda 2 Peşmerge hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı"
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