12:45, 07 Mayıs 2017 Pazar

BMGK heyetinden FARC'ın toplanma alanına ziyaret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya'daki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyeti, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının silah bırakma ve topluma yeniden kazandırılması için oluşturulan toplanma alanını ziyaret etti.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına destek amacıyla bu ülkeye gelen BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri ve BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin ile Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Sergio Jaramillo, Meta yönetim bölgesi kırsalındaki La Reforma toplanma alanına ziyarette bulundu.

BMGK Mayıs ayı Dönem Başkanı ve Uruguay'ın BM Daimi Temsilcisi Elbio Rosselli burada yaptığı açıklamada, geri dönülmez bir barış sürecine şahit oldukları için duyduğu heyecanı dile getirerek, tarafların barış için yaptıklarıyla rüyaları gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Ziyarette, FARC'ın 2 numaralı ismi ve hükümetle yapılan barış görüşmelerindeki Başmüzakerecisi Ivan Marquez de yer aldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da 4 Mayıs'ta bir araya gelen BMGK heyeti, barış anlaşmasının uygulayıcı kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile de görüşmüştü.