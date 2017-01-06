12:59, 07 Mayıs 2017 Pazar

ALES ilkbahar dönemi sınavı yapıldı





Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefkoşa'da düzenlenen ALES ilkbahar dönemi, saat 10.00'da başladı ve 180 dakika sürdü. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmadı. Testin Sayısal-1 ve Sayısal-2 ile Sözel-1 ve Sözel-2 bölümlerinde adaylara 40'ar soru yöneltildi. ALES puanları yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor. Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl geçerli olacak.

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