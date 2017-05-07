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Şam'da otobüse bombalı saldırı
Şam'da otobüse bombalı saldırı

Şam'dan Süveyde kentine hareket eden bir otobüs, uzaktan kumandalı 5 adet bombayla patlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin başkenti Şam'dan, Süveyde kenti güzergahında hareket eden bir yolcu otobüsünde, uzaktan kumandalı 5 adet bomba patlatıldığı bildirildi.

El Mayadin televizyonunun aktardığı bilgilere göre Şam'dan Süveyde kentine giden otobüste uzaktan kumandalı 5 adet bomba patlatıldı.olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı kimin düzenlediği bilinmiyor.



İlgili Konular Suriye patlama
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