13:45, 07 Mayıs 2017 Pazar

Şam'da otobüse bombalı saldırı





Şam'dan Süveyde kentine hareket eden bir otobüs, uzaktan kumandalı 5 adet bombayla patlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin başkenti Şam'dan, Süveyde kenti güzergahında hareket eden bir yolcu otobüsünde, uzaktan kumandalı 5 adet bomba patlatıldığı bildirildi. El Mayadin televizyonunun aktardığı bilgilere göre Şam'dan Süveyde kentine giden otobüste uzaktan kumandalı 5 adet bomba patlatıldı.olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Saldırıyı kimin düzenlediği bilinmiyor.

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